Hoy se publica el informe de empleo privado ADP en EE. UU.

- También conoceremos los PMIs del sector servicios en la mayoría de las economías de la Zona Euro
- También conoceremos los PMIs del sector servicios en la mayoría de las economías de la Zona Euro
Los datos macroeconómicos de hoy en Europa y Estados Unidos serán determinantes para los próximos movimientos de política monetaria de los bancos centrales. En Europa, el foco gira en torno a los índices PMI del sector servicios en España, Italia, Francia, Alemania y Suecia. Estos datos ayudarán a evaluar la situación económica actual de la región, la dinámica del sector servicios y los posibles riesgos para el crecimiento económico. Los mercados seguirán de cerca el PMI en el contexto de las tendencias globales, especialmente en el sector servicios, que es sensible a los cambios en la demanda y la confianza del consumidor.
En Estados Unidos la atención del mercado se centra en el informe de empleo ADP para el sector privado y el índice ISM de servicios. Estas publicaciones ofrecerán información sobre el mercado laboral y la actividad empresarial, lo cual es especialmente importante en el contexto actual de cierre del gobierno estadounidense, que añade incertidumbre y mayor volatilidad a los mercados financieros. La temporada de resultados empresariales en Estados Unidos también continúa, influyendo especialmente en las fluctuaciones de los sectores tecnológico y financiero.
Los mercados analizarán detenidamente estas publicaciones para evaluar tanto la situación económica actual como sus posibles implicaciones para la política monetaria en los próximos meses. Indicadores más sólidos de lo esperado impulsarán el apetito por el riesgo y respaldarán los activos cíclicos, mientras que lecturas más débiles de lo esperado podrían aumentar la aversión al riesgo e impulsar la demanda de activos refugio como los bonos gubernamentales o el franco suizo.
Resumen diario: el gobierno sigue cerrado, el mercado cae y las criptomonedas se recuperan
Caída prolongada al cierre de la semana 🚨
Airbnb presenta resultados Q3 2025: expansión global y desafíos fiscales
APERTURA EE. UU.: El mercado amplía su caída al cierre de la semana
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "