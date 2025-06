Hoy se publica el informe del IPC americano 📌

El sentimiento en los mercados burs谩tiles globales indica una ligera cobertura de riesgos, con los 铆ndices globales registrando descensos antes del informe macroecon贸mico clave de esta semana: el IPC de EE. UU. Las expectativas del mercado sugieren un ligero aumento de la presi贸n sobre los precios en la econom铆a estadounidense. Tras la apertura del mercado en Wall Street, el gigante tecnol贸gico estadounidense Oracle publicar谩 su informe trimestral de resultados, cerrando as铆 la temporada de resultados tecnol贸gicos. Las acciones de Oracle rebotan casi un 40% desde sus m铆nimos de abril, a 120 d贸lares por acci贸n. Calendario econ贸mico 14:30 - EE. UU. - Informe del IPC de mayo: 2,4% interanual previsto frente al 2,3% de abril (0,2 % intermensual, en l铆nea con la lectura anterior). IPC subyacente: 2,9% interanual previsto frente al 2,8% anterior (0,3% intermensual frente al 0,2% anterior).

14:30 - EIA : Variación de los inventarios de petróleo y gasolina. Se esperaba: -2,6 millones de barriles. Anteriormente: -4,3 millones de barriles.

15:00 - El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, testifica ante el Congreso.

