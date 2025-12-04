Hoy se publican las ventas minoristas de la Eurozona

Tras la publicación de los datos ISM de manufactura y servicios en EE. UU., la atención se centra en las solicitudes de subsidio por desempleo, que deberían ofrecer una nueva perspectiva sobre la salud del mercado laboral estadounidense. En Europa los inversores aguardan las cifras de ventas minoristas, que se espera que aumenten con mayor fuerza que en la lectura anterior.
Calendario económico del día
11:00 – Ventas minoristas en la Eurozona (interanual): 1,3% previsto frente al 1% anterior
- Intermensual: 0% vs 0,1% anterior.
13:30 – Informe Challenger de Estados Unidos: 153.070 anterior.
14:30 – Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos: 220.000 previstas frente a las 216.000 anteriores.
- Solicitudes continuas: 1,962 millones previstas frente a las 1,960 millones anteriores.
16:00 – Índice de Gestión de Inversiones (PMI) de Canadá: 52,4 anterior.
16:30 – Variación en el almacenamiento de gas natural en Estados Unidos: Previsión de -18 bcf frente a los -11 bcf anteriores.
Discursos de banqueros centrales
- 13:45 – Banco de Inglaterra: Mann
- 14:00 – Banco central europeo: Cipollone
- 16:00 – Banco central europeo: Lane
- 18:00 – Reserva Federal: Bowman
- 19:00 – Banco central europeo: de Guindos
Baja el desempleo en Canadá y el 🌸USD/CAD registra una fuerte caída📉
SoFi anuncia oferta de acciones por 1.500 millones USD y sus títulos retroceden: análisis completo
DAX: Datos sólidos y crecimiento moderado
PIB de la Eurozona por encima de las expectativas
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "