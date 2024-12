Hoy se publican las ventas minoristas en EE.UU.

El calendario económico de hoy incluye importantes datos del mercado laboral del Reino Unido, indicadores de confianza empresarial en Alemania y cifras de ventas minoristas en Estados Unidos. Los mercados seguirán de cerca los datos de inflación canadienses mientras que varios discursos por parte de miembros del BCE están programados, como el de Elderson a las 11:00. Calendario económico 09:00 - Indicadores de sentimiento alemanes Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Expectativas empresariales alemanas: pronóstico 87,5 frente al 87,2 anterior.

Evaluación actual alemana: pronóstico 84,0 frente al 84,3 anterior.

Índice de clima empresarial Ifo alemán: pronóstico 85,5 frente a 85,7 anterior.

10:00 - ZEW alemán Condiciones actuales: pronóstico -92,9 frente a -91,4 anterior.

Sentimiento económico: pronóstico 6,8 frente a 7,4 anterior.

Balanza comercial (octubre): pronóstico 11,7 mil millones frente a 12,5 mil millones anterior.

Sentimiento económico ZEW: pronóstico 12,2 frente a 12,5 anterior.

13:30 - Datos de EE. UU. y Canadá Ventas minoristas subyacentes de EE. UU. (noviembre): pronóstico 0,4% frente a 0,1% anterior.

Ventas minoristas de EE. UU. (noviembre): pronóstico 0,6% frente a 0,4% anterior.

IPC subyacente canadiense (mensual) (noviembre): 0,4% anterior.

Indice de precios al consumidor canadiense IPC (mensual): pronóstico 0,1% vs 0,4% anterior.

14:15 - Producción industrial en EE. UU. Producción industrial (mensual) (noviembre): pronóstico 0,3% vs -0,3% anterior.

Producción industrial (interanual) (noviembre): pronóstico 0,1% vs -0,29% anterior.

15:00 - Inventarios comerciales en EE. UU. Inventarios comerciales (octubre): pronóstico 0,2% vs 0,1% anterior.

Inventarios minoristas ex-automóviles (octubre): pronóstico 0,1% vs 0,1% anterior.

