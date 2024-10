Humana cae un 15% ante baja demanda y baja calificación de Medicare Advantage 📉

Las acciones de la compa帽铆a de seguros Humana (HUM.US) est谩n perdiendo un 15% hoy, despu茅s de que la compa帽铆a indicara a la Comisi贸n de Bolsa y Valores de Estados Unidos que sus calificaciones para los llamados planes Medicare Advantage han ca铆do significativamente. La proporci贸n de clientes inscritos en los planes 2025 cay贸 al 25%, por debajo del 94% de este a帽o. Estos planes son equivalentes privados del programa Medicare del gobierno (dise帽ado para personas de 65 a帽os o m谩s). El per铆odo de inscripci贸n anual para el seguro 2025 comienza el 15 de octubre y los clientes tendr谩n hasta el 7 de diciembre para decidir sobre la cobertura. La aseguradora dijo que no se espera que los resultados de las evaluaciones afecten su desempe帽o en el a帽o actual y el pr贸ximo 2025, pero s铆 afectar谩n negativamente los ingresos a partir de 2026. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Seg煤n datos preliminares de 2025 de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), solo 1,6 millones, o el 25%, de sus miembros est谩n actualmente inscritos en planes individuales para el pr贸ximo a帽o.

El principal culpable es una ca铆da en las calificaciones de uno de los contratos clave de Humana, en el que est谩n inscritos el 45% de sus miembros. Las calificaciones han bajado de 4,5 estrellas a 3,5 estrellas, y el contrato representa m谩s del 90% de los planes grupales de Medicare Advantage.

La compa帽铆a estima que la ca铆da en las calificaciones se debe a un cambio en la forma en que se calculan, que a煤n puede ser incorrecta y esperar谩 una aclaraci贸n por parte de CMS. La compa帽铆a actualmente est谩 tratando de resolver el problema y minimizar el impacto.

BTIG indic贸 que las calificaciones de Humana fueron decepcionantes, dado que los planes ya enfrentan problemas: mayores reclamos y aumento de visitas al hospital. Humana (HUM.US, D1) Humana tiene la intenci贸n de proporcionar m谩s detalles en los pr贸ximos meses sobre las estrategias futuras para mejorar el rendimiento. Inform贸 que est谩 tomando medidas para aumentar la participaci贸n de los miembros y los proveedores, mejorar la tecnolog铆a y mejorar el servicio al cliente. Sin embargo, los inversores son muy cautelosos. Las acciones de Humana ahora est谩n fijadas en $ 237, cerca de los m铆nimos de Covid-19, muy por debajo de la EMA200 (se帽al roja).

