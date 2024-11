Husqvarna cae un 6% y prueba mínimos de 2022 en medio de un informe bajista de SEB 📉

Las acciones del fabricante sueco de maquinaria y equipos de jardiner铆a Husqvarna (HUSQB.SE) cayeron casi un 6% hoy despu茅s de que los analistas de SEB Research se帽alaran problemas estructurales en la empresa y rebajaran las perspectivas de valoraci贸n de la empresa. En septiembre, Husqvarna advirti贸 sobre la ca铆da de las ventas ante la disminuci贸n de la actividad de los consumidores, indic贸 que esperaba una disminuci贸n anual del 5% en las ventas comparables. SEB, que analiza el mercado de las empresas escandinavas, reconoci贸 los desaf铆os estructurales en Husqvarna y rebaj贸 su recomendaci贸n a "vender".

SEB, que analiza el mercado de las empresas escandinavas, El precio objetivo de las acciones de Husqvarna en el informe se redujo a 57 coronas suecas. La empresa cree que experimentar谩 problemas en sus soluciones dirigidas al corte de c茅sped y problemas costosos relacionados con la transici贸n de las soluciones de motor de gasolina a las bater铆as el茅ctricas.

Los analistas se帽alaron que los distribuidores de Husqvarna est谩n perdiendo terreno en un mercado altamente competitivo, privando a la empresa de una parte importante de su llamado foso comercial. SEB redujo las previsiones de beneficio operativo en 2025-26 en un 22-34% y no asume una recuperaci贸n significativa de las acciones, despu茅s de haber alcanzado m铆nimos anuales. Husqvarna espera un beneficio operativo "a un nivel rentable" este a帽o y apuesta por una mayor actividad promocional. El CEO de la empresa, Pavel Hajman, dejar谩 el cargo en 2025, despu茅s de un "mandato" infructuoso que ha durado desde 2023; es probable que sea reemplazado por Torbj枚rn L枚枚f, con muchos a帽os en IKEA. La evaluaci贸n de SEB del valor de la acci贸n implica un potencial de ca铆da de casi el 10% desde los niveles actuales. La acci贸n est谩 probando hoy los m铆nimos de 2022, y una ruptura del m铆nimo de esta zona podr铆a generar presi贸n, incluso para borrar por completo el impulso alcista de 2020. Las tasas de inter茅s m谩s altas, los costos de la energ铆a y la alta actividad de compra de los hogares en el per铆odo 2020-2022 indican que la demanda de equipos de jardiner铆a (que genera mayores "inventarios" de los consumidores) puede seguir bajo presi贸n. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5

