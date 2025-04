IBM ante los beneficios del primer trimestre de 2025: aspectos clave a considerar.

Más tarde hoy, tras el cierre de Wall Street, la veterana empresa tecnológica estadounidense IBM publicará sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2025. Los inversores seguirán de cerca el informe del "Big Blue", especialmente en un contexto marcado por la persistente volatilidad en el sector tecnológico, asociada a la incertidumbre comercial internacional. De forma interesante, IBM ha desafiado la tendencia general del sector tecnológico, registrando un alza aproximada del 11 % en lo que va del año, mientras que muchas de sus competidoras han sufrido caídas notables desde comienzos de 2025. En la previa del informe, las acciones de IBM suben un 2 % en la jornada. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Cuáles son las expectativas para el informe de hoy? Beneficio por acción (BPA): Se prevé un rango de 1,40 a 1,43 dólares , lo que representa una caída interanual aproximada del 15 % . No obstante, cabe destacar que los beneficios del año anterior incluyeron una ganancia extraordinaria por la desinversión de The Weather Company .

Ingresos: Se espera que asciendan a aproximadamente 14.400 millones de dólares , una cifra similar a la del mismo periodo del año anterior.

Segmento de software: Se anticipa un crecimiento interanual del 7,5 % .

Segmento de consultoría: Se proyecta una caída interanual del 2,6 % .

Segmento de infraestructura tecnológica: Se espera una disminución del 10,2 % interanual .

Distribución de ingresos: El software aportaría el 44 % de los ingresos, seguido por consultoría con 35 % e infraestructura con 19 %. ¿Cómo ha reaccionado históricamente la empresa a publicaciones anteriores? En el 60 % de los informes de beneficios de los últimos cinco años, el precio de la acción de IBM reaccionó positivamente .

El rendimiento positivo mediano tras la publicación de resultados se situó en 4,8 % .

La mayor subida intradía registrada tras un informe financiero fue de hasta 13 % .

Los datos históricos indican que IBM suele mostrar resiliencia en períodos de inestabilidad del mercado, como se observó en 2000, 2008 y 2020. La empresa no ha registrado un crecimiento significativo de ingresos en el último tiempo. También cabe señalar que el primer trimestre suele mostrar un desempeño más débil en comparación con los trimestres siguientes.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB ¿Qué aspectos se deben vigilar? Un punto clave del informe financiero será si IBM logra superar las expectativas de los analistas, especialmente en su segmento de software, que se proyecta como el principal motor de crecimiento. Asimismo, los inversores estarán atentos a los comentarios de la dirección sobre su estrategia en inteligencia artificial y sobre el posible impacto de los aranceles en las operaciones de la compañía. Gracias a su posición estable, flujos de ingresos importantes en software y consultoría, y una fuerte presencia entre los clientes corporativos de Fortune 500, IBM es considerada por algunos como un "refugio seguro" tecnológico en el actual entorno de volatilidad del mercado, lo que podría favorecer reacciones positivas ante unos resultados sólidos. Las acciones de la compañía han superado recientemente el desempeño del índice Nasdaq 100 (futuros del Nasdaq 100). Actualmente, la acción de IBM cotiza aproximadamente entre un 7 % y 8 % por debajo de sus máximos locales recientes, y se mantiene por encima del nivel previo a la publicación de resultados del cuarto trimestre de 2024, los cuales superaron ampliamente las expectativas.

Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "