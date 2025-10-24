IBM y AMD aceleran su avance en computación cuántica

IBM ha anunciado un avance significativo en computación cuántica, demostrando que un algoritmo clave de corrección de errores ahora puede ejecutarse en tiempo real en hardware AMD estándar. Este hito acerca las computadoras cuánticas a las aplicaciones prácticas, permitiendo su integración con sistemas existentes y la realización de pruebas en condiciones realistas.

El algoritmo, desarrollado por IBM en junio, fue diseñado para reducir eficazmente las altas tasas de error de los cúbits. Un representante de las iniciativas cuánticas de IBM destacó que ejecutar el algoritmo en chips AMD ampliamente disponibles y relativamente asequibles, a velocidades diez veces superiores a los requisitos mínimos, representa un gran avance.

La colaboración entre IBM y AMD en una arquitectura híbrida que combina la computación clásica y cuántica tiene como objetivo crear un ecosistema más accesible que permita a las empresas probar y optimizar algoritmos cuánticos en hardware clásico antes de implementarlos en computadoras cuánticas completamente operativas. Se espera que esto acelere la innovación y amplíe el uso práctico de la tecnología cuántica.

AMD se acerca a Nvidia

Para AMD, este logro supone una rápida convergencia con su principal rival, Nvidia. La compañía se está convirtiendo en un actor cada vez más importante en el sector de la computación de alto rendimiento, consolidando su posición como proveedor clave para empresas que desarrollan sistemas avanzados de IA, como OpenAI, Microsoft y Google. Los chips AMD se utilizan cada vez más no sólo en servidores tradicionales y tarjetas gráficas, sino también en sistemas modernos que requieren la integración de algoritmos clásicos y cuánticos.

Este hito se alinea con el plan a largo plazo de IBM de construir la computadora cuántica Starling para 2029. El desarrollo del algoritmo se completó un año antes de lo previsto, lo que pone de relieve el rápido progreso de la compañía en el competitivo panorama. La plataforma híbrida clásica-cuántica podría acelerar la comercialización de tecnologías cuánticas y abrir nuevas oportunidades para empresas de todo el mundo.

Este año, tanto IBM como, especialmente, AMD, han experimentado un crecimiento del precio de sus acciones que supera con creces los índices de referencia del sector. Los expertos señalan que AMD está marcando el ritmo de la innovación del desarrollo en chips de IA y sistemas de computación cuántica. En total, en el acumulado de 2025 las acciones de AMD se disparan más de un 94%, mientras que las acciones de IBM suben cerca de un 30%.