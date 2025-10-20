IBM y Groq unen fuerzas para revolucionar el procesamiento de inteligencia artificial

IBM está realizando fuertes inversiones en IA y tecnologías cuánticas , que podrían convertirse en un nuevo motor de crecimiento. En lo que va del año, la compañía ha superado el rendimiento de los principales índices bursátiles .

La alianza entre IBM y Groq introduce tecnología de inteligencia artificial ultrarrápida , que permite un procesamiento de datos más ágil y eficiente para sectores clave.

IBM establece una alianza estratégica con Groq para acelerar la adopción empresarial de inteligencia artificial

IBM ha concretado una alianza clave con Groq, una compañía especializada en procesamiento de inferencia de IA ultrarrápido, con el objetivo de acelerar la implementación de inteligencia artificial en las empresas. Gracias a los chips avanzados de GroqCloud que operan en la nube de IBM, los clientes podrán procesar cargas de trabajo de IA hasta cinco veces más rápido y de forma más rentable en comparación con las soluciones tradicionales basadas en GPU.

Esta tecnología innovadora garantiza un rendimiento rápido y estable, algo especialmente crucial en sectores regulados como las finanzas, la salud y la industria manufacturera, donde la velocidad y la precisión son fundamentales. Al mismo tiempo, se está aplicando también en industrias menos reguladas como el retail y los recursos humanos, mejorando procesos y aumentando la eficiencia operativa.

La alianza también incluye la integración de las soluciones de Groq con la plataforma IBM watsonx Orchestrate, lo que permite a las empresas implementar IA generativa basada en agentes de manera flexible, manteniendo los más altos estándares de seguridad y privacidad de datos. La combinación de la innovación tecnológica de Groq con la amplia experiencia de IBM permite a las compañías pasar rápidamente de fases de prueba a una adopción efectiva y a gran escala de inteligencia artificial.

IBM continúa acelerando su desarrollo en el ámbito de la inteligencia artificial, ofreciendo soluciones cada vez más avanzadas y completas. Paralelamente, la empresa avanza en el desarrollo de tecnologías cuánticas, que actualmente complementan sus soluciones de IA, pero que podrían convertirse en una fuente clave de ingresos y crecimiento en los próximos años.

Es especialmente relevante que, desde comienzos de este año, IBM ha ofrecido rendimientos muy atractivos para los inversores, superando a los principales índices bursátiles como el S&P 500 y el Nasdaq 100. Este desempeño refleja la creciente confianza del mercado en la estrategia de la compañía y en su posición como líder en los sectores tecnológicos del futuro.