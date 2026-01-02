IMACEC crece 1,2% y decepciona: el dólar en Chile se mueve cerca de 898 mientras el mercado recalibra expectativas

Un dato que enfría el optimismo: IMACEC bajo el consenso y señales de pérdida de tracción

El IMACEC de noviembre mostró un crecimiento anual de 1,2%, quedando por debajo del consenso de 2,3% y confirmando una expansión más acotada de la actividad hacia el cierre del año. Más aún, la serie desestacionalizada cayó 0,6% m/m, lo que sugiere pérdida de impulso en el margen, pese a que el mes tuvo la misma cantidad de días hábiles que noviembre del año previo. La composición ayuda a entender el gap con las expectativas, una vez que el avance se apoyó en servicios y especialmente en comercio, pero esos motores fueron parcialmente neutralizados por la contracción en producción de bienes, con una minería más débil como principal lastre.

En detalle, el dinamismo del comercio luce consistente con una demanda interna que se mantiene relativamente activa en ciertos rubros. Destacó el comercio automotor por mayores ventas de vehículos y, en el retail, el desempeño de grandes tiendas, vestuario y canales online, mientras el mayorista creció de la mano de maquinaria, equipos y alimentos. En contraste, la minería retrocedió por menor extracción de cobre y el resto de bienes cedió por una disminución del valor agregado de generación eléctrica, reforzando la idea de un crecimiento aún heterogéneo y dependiente de sectores no transables. Así, el IMACEC no minero creció, pero también cayó 0,5% m/m desestacionalizado, señal de que la desaceleración no se limita solo a la minería y que el balance para el PIB del trimestre probablemente sea de expansión moderada, con sensibilidad alta a la normalización de la producción minera y a si el consumo mantiene su tracción en los próximos registros.

Qué está diciendo el mercado: actividad más heterogénea y lectura inmediata para el tipo de cambio

Cuando un dato se ubica tan por debajo de lo que esperaba el consenso, el mercado tiende a ajustar su mapa de riesgos. En este caso, el IMACEC deja dos mensajes que se sienten en la narrativa financiera. El primero es que el crecimiento sigue apareciendo, pero con una calidad desigual: avanza con más fuerza en comercio y servicios, mientras la producción de bienes pierde brillo. El segundo es que la señal desestacionalizada no acompaña, y esa caída mensual reabre preguntas sobre cuánta energía real trae el cierre del año y qué tan firme es el piso del próximo trimestre.

En ese contexto, el dólar en Chile se ha movido cerca de la zona de 898–900, un nivel que el mercado suele tratar como referencia psicológica de corto plazo. Más allá del dato puntual, el tipo de cambio suele incorporar múltiples fuerzas a la vez, y por eso la reacción no siempre es lineal: la lectura de crecimiento, el pulso del cobre, el apetito por riesgo y el posicionamiento técnico pueden empujar el precio incluso cuando el titular macro apunta en una dirección distinta. El resultado práctico es que la atención se desplaza rápidamente desde el “qué pasó” al “dónde está el precio” y qué niveles podrían activarse si el mercado decide extender el movimiento.

Análisis técnico del dólar en Chile: niveles que marcan el pulso del corto plazo

Desde una mirada técnica, el sesgo dominante continúa siendo de corrección bajista en el muy corto plazo, con el precio trabajando bajo una directriz descendente que ha venido conteniendo los rebotes. En ese marco, la zona de 901 aparece como un nivel que el mercado ha usado como pivote reciente: perderlo con decisión suele abrir espacio para que la presión continúe hacia soportes más profundos.

Por arriba, el mapa de recuperación se vuelve más exigente. Primero, porque los rebotes han tendido a frenarse en la parte alta del rango reciente, y segundo, porque las áreas de 919–920 y 928–929 se mantienen como referencias naturales de resistencia, donde históricamente se han concentrado ventas y toma de utilidades. En otras palabras, si el tipo de cambio intenta recomponer, necesitaría sostener avances por sobre esas zonas para instalar una señal más constructiva.

En los indicadores, el tono también se percibe cauteloso: el RSI se ha movido en torno a niveles que suelen asociarse a debilidad relativa, mientras el MACD en terreno negativo sugiere que el impulso todavía no confirma un giro sólido. A esto se suma que las medias de corto plazo rondan el área de 905–906, lo que refuerza la idea de que, mientras el precio permanezca por debajo, los repuntes pueden seguir enfrentando oferta.

Con este cuadro, el mercado tiende a leer dos escenarios. Si el dólar en Chile no recupera con fuerza el área de 901 y luego no valida resistencias superiores, el riesgo es que la caída busque el siguiente escalón técnico, con atención puesta en un soporte más amplio en torno a 880. En cambio, si aparece demanda suficiente para reconquistar 901 y sostenerse, el foco pasa a la secuencia de resistencias, donde se define si el movimiento fue solo una extensión bajista o el inicio de una fase de consolidación.

Qué seguir en las próximas sesiones: minería, consumo y el termómetro del tipo de cambio

El IMACEC dejó claro que la economía todavía crece, pero lo hace con un patrón más frágil de lo que sugerían las expectativas. Si la minería no normaliza su aporte, el crecimiento seguirá descansando en sectores que, aunque relevantes, pueden ser más sensibles a cambios en confianza y demanda interna. Y si el consumo pierde tracción, el soporte que hoy entrega el comercio podría volverse menos consistente.

En paralelo, el tipo de cambio seguirá funcionando como un termómetro de esos balances. Con el precio cerca de 898–900, el mercado no solo está mirando datos, también está mirando niveles. Y cuando macro y técnico se cruzan, la reacción suele ser rápida: el precio se adelanta, prueba zonas clave y obliga a ajustar el relato en tiempo real.