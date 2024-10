Impacto del cobre y tensiones globales en el USDCLP

El tipo de cambio USDCLP registró alzas, cotizando a $912,5, sostenido por el fortalecimiento del dólar index pese a el repunte del cobre, que subió 0,82% tras los estímulos económicos en China. La cautela predomina entre los inversores debido a las crecientes tensiones en Oriente Medio, lo que también ha impulsado el precio del petróleo en 3%. En Chile, la acción de CAP destacó con un alza del 7,68% en septiembre, impulsada por el optimismo ante los estímulos chinos, aunque el mercado sigue siendo escéptico sobre la sostenibilidad de los precios del hierro.

destacó con un alza del en septiembre, impulsada por el optimismo ante los estímulos chinos, aunque el mercado sigue siendo escéptico sobre la sostenibilidad de los precios del hierro. BHP Billiton proyecta un fuerte crecimiento en la demanda mundial de cobre debido a la transición energética y las tecnologías emergentes, anticipando una expansión de 1 millón de toneladas anuales hasta 2035. Las inversiones en proyectos de cobre superarán los US$250.000 millones en la próxima década para apoyar este crecimiento. La clave para el futuro del cobre radica en mantener el ritmo de crecimiento de la demanda, mientras el sector energético y tecnológico continúa su transición hacia soluciones más sostenibles. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil COPPER H1 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "