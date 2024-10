Índice de precios al productor (IPP) en EE. UU.

Hoy presentan resultados BlackRock, J.P. Morgan, BNY Mellon y Wells Fargo antes del inicio de la sesión en Wall Street. Además, conoceremos los datos del mercado laboral canadiense (14:30) y el sentimiento de Michigan (16:00). Sin embargo, es el índice de precios al productor (IPP) de EE. UU. y las expectativas de inflación lo que va a centrar la atención de los inversores (14:30) mientras se puede apreciar un aumento de la volatilidad en las operaciones de futuros de Wall Street. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por tanto, la sesión de hoy traerá más lecturas de inflación de los Estados Unidos. Los datos del IPC de ayer resultaron ser más altos de lo previsto, y el IPP de hoy aportará claridad sobre si esta lectura fue "casualmente" más alta, o si los otros datos inflacionarios también tienden hacia una disminución del potencial de nuevas caídas. El mercado también prestará atención a nuevos comentarios de los banqueros de la Reserva Federal, y al sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación, que nos dirán aún más sobre las tendencias actuales en la economía estadounidense. Un aumento en las expectativas de inflación, con un sentimiento sólido del consumidor, iría en favor de la apreciación del dólar.



