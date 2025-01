Índice del dólar cae tras alcanzar el nivel 110 💵Schmidt de la Fed señala un 'retraso temporal significativo' en el impacto de las políticas de la nueva administración

El 铆ndice del d贸lar estadounidense cae casi un 0,3% hoy tras acercarse al nivel psicol贸gicamente significativo de 110. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 a帽os siguen siendo altos hoy, perdiendo solo 1.5 puntos b谩sicos, situ谩ndose en 4.79%. Fuentes de la administraci贸n estadounidense informaron ayer sobre la planificaci贸n de un aumento parcial de los aranceles estadounidenses (2 a 5% mensual) para evitar un impacto inflacionario.

Seg煤n una encuesta econ贸mica de Reuters, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 a帽os superar谩 el 5% este a帽o; sin embargo, en un a帽o se espera que caiga al 4.3% frente al 4.25% estimado en diciembre.

Esto podr铆a sugerir que los estrategas esperan que la desinflaci贸n contin煤e a pesar de rendimientos m谩s altos; eventualmente, los rendimientos m谩s altos y una pol铆tica estricta de la Reserva Federal perturbar谩n el crecimiento econ贸mico y el mercado laboral de EE. UU., llevando a una postura m谩s moderada de la Fed.

El petr贸leo cae un 0,5% hoy, despu茅s de que el Secretario de Estado de EE. UU., Blinken, declar贸 que un alto el fuego en Gaza est谩 cerca, mientras los funcionarios estadounidenses esperan una declaraci贸n final de Ham谩s. Comentarios de Schmid, de la Fed: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La influencia de la Fed en la oferta de vivienda es limitada.

Habr谩 retrasos significativos en el impacto de las nuevas pol铆ticas de la administraci贸n.

En cuanto a los aranceles, la Fed actuar谩 si hay una interrupci贸n en cualquiera de sus mandatos. (脥ndice del d贸lar estadounidense, intervalo M15) 聽 Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "