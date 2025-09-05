Índices estadounidenses mixtos tras datos débiles de empleo (NFP)

Los mercados al contado en EE. UU. recortaron las alzas tras unos datos laborales más débiles. El S&P 500 retrocede un 0,12 %, mientras que el Nasdaq 100 y el Russell 2000 suben un 0,25 %. El dólar estadounidense cae con fuerza (Índice Dólar – DXY: -0,78 %).

Los futuros de índices estadounidenses subieron inicialmente tras el informe laboral (NFP) más débil. Sin embargo, la reacción no fue concluyente, con las expectativas centradas principalmente en tres recortes de tipos por parte de la Reserva Federal este año. En la apertura al contado, las alzas se redujeron rápidamente y la atención del mercado pasó a centrarse en las preocupaciones económicas. Todo esto ocurre mientras los índices de EE. UU. se mantienen en máximos históricos y las valoraciones alcanzan niveles récord. Este tipo de combinación entre factores financieros y económicos no augura un buen panorama para la demanda y podría marcar el inicio de, al menos, una corrección de corto plazo, especialmente si se considera que los mercados han permanecido en una tendencia alcista casi ininterrumpida desde finales de abril de este año.

S&P 500 (intervalo D1)

El índice ya ha intentado en tres ocasiones superar el nivel de 6.500 puntos, sin éxito. Parece que el intento actual también podría fracasar. La zona de soporte más cercana para los compradores sigue ubicada en torno a 6.370 puntos.

Noticias corporativas

Braze (Estados Unidos) +15,40 % – repuntó tras superar las estimaciones del 2T con un crecimiento de ingresos del 24 % y una sólida orientación. La previsión de BPA para el ejercicio fiscal 2026 (USD 0,41–0,42) supera ampliamente el consenso (USD 0,17).

Bill Holdings (Estados Unidos) +9,15 % – subió tras conocerse que Starboard Value adquirió una participación del 8 % y podría buscar asientos en el consejo, lo que elevó las expectativas de influencia activista.