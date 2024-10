Inditex aumenta un 5% tras los buenos resultados del primer semestre 📈

Las acciones de la empresa espa帽ola Inditex (ITX.ES), responsable de marcas como Zara, Bershka, Massimo Dutti y Pull&Bear, entre otras, suben hoy m谩s de un 5,5% tras la publicaci贸n de los buenos resultados del primer semestre. Lo que m谩s agrada a los inversores es el buen desempe帽o de la empresa tanto en un per铆odo dif铆cil en t茅rminos estacionales como en una situaci贸n econ贸mica mundial incierta. Los resultados de la empresa indican que, a pesar de las presiones circulares, las colecciones de marcas principales de la empresa han encontrado su p煤blico. Inditex tiene la intenci贸n de gastar 2.700 millones de euros este a帽o para implementar nuevas tecnolog铆as en toda la empresa y ampliar su capacidad log铆stica, lo que incluir谩 un mayor rendimiento para Zara, Bershka y las marcas de calzado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Aun as铆, Inditex advirti贸 que los cambios monetarios, principalmente un d贸lar m谩s d茅bil, reducir谩n los ingresos en un 3% en 2024, m谩s de lo previsto originalmente. 聽 聽 RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE Ebit 3.540 millones de euros, +12% interanual, estimado 3.480 millones de euros

Margen Ebit 19,6% vs. 18,8% interanual, estimado 19,4%

Ventas netas 18.070 millones de euros, +7,2% interanual, estimado 18.020 millones de euros

Zara & Zara Home Ventas 13.030 millones de euros, +5,4% interanual

Ventas de Pull&Bear 1.120 millones de euros , +7,9% y/y

Massimo Dutti ventas 904 millones de euros, +7,4% y/y

Bershka ventas 1.380 millones de euros, +17% y/y

Stradivarius ventas 1.260 millones de euros, +17% y/y

Ventas de Oysho 368 millones de euros, +6,4% y/y

Beneficio bruto 10.540 millones de euros, +7,6% y/y, 10.510 millones de euros estimados

Margen bruto 58,3% vs. 58,2% interanual, estimado 58,4%

Ebitda 5.040 millones de euros, +8,1% interanual, estimado 5.020 millones de euros

Margen Ebitda 27,9% vs. 27,7% interanual, estimado 27,9%

Beneficio neto 2.770 millones de euros, +10% interanual, estimado 2.780 millones de euros

BPA 0,889 € vs. 0,807 € interanual, estimado 0,89 € Inditex ha subido más de un 5% hoy, manteniendo una tendencia alcista dinámica que se mantiene desde 2022. Fuente: xStation5.





