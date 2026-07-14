Inflación de EE.UU. cae: qué significa para el oro y el Nasdaq

La inflación de EE.UU. volvió a quedar en el centro del mercado, dado que el dato de junio mostró una caída mensual de 0,4% en el índice de precios al consumidor y una inflación anual de 3,5%, por debajo del 4,2% registrado en mayo. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se mantuvo sin cambios en el mes y avanzó 2,6% interanual, también por debajo de lo esperado. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, la caída del índice general estuvo vinculada principalmente al retroceso de la gasolina.

El dato fue relevante porque llegó después de varios días en los que el mercado había empezado a considerar nuevamente la posibilidad de una subida de tasas por parte de la Reserva Federal. La combinación de petróleo más alto, tensiones geopolíticas y comentarios restrictivos de algunos funcionarios había elevado las apuestas de una reacción más dura del banco central. Sin embargo, el IPC más bajo dio espacio para que los inversionistas redujeran la probabilidad de un ajuste inmediato.

¿Por qué una menor inflación ayuda al mercado?

Cuando la inflación de EE.UU. cae, el primer efecto suele aparecer en las expectativas de tasas. Una inflación más baja reduce la presión sobre la Fed para subir el costo del dinero y, en consecuencia, tiende a aliviar las tasas de mercado. Ese mecanismo es especialmente importante para activos sensibles al descuento de flujos futuros, como el Nasdaq 100, y para activos que no generan rendimiento, como el oro.

La Reserva Federal mantiene como referencia de largo plazo una inflación de 2%, medida a través del índice de precios de gastos de consumo personal. Aunque el IPC de junio fue mejor de lo esperado, la inflación anual todavía se ubica por encima de ese objetivo, por lo que el dato representa alivio, pero no elimina por completo el debate sobre futuras alzas de tasas.

Ese matiz fue reforzado por Kevin Warsh, presidente de la Fed, quien señaló que el reporte fue positivo frente a las expectativas, pero evitó presentarlo como una victoria definitiva contra la inflación. Warsh advirtió que una sola lectura no permite concluir que la tarea esté terminada.

Reacción inmediata del oro y el Nasdaq 100

Desde la salida del dato, el oro acumula un avance de 1,4%, mientras que el Nasdaq 100 sube 1,3%. La reacción fue positiva en ambos casos, pero la lectura no es idéntica.

Para el Nasdaq 100, una menor inflación mejora la percepción sobre tasas futuras. Las compañías tecnológicas suelen tener una parte importante de su valoración apoyada en beneficios esperados a largo plazo. Cuando las tasas reales o nominales bajan, esos flujos futuros se descuentan a una tasa menor, lo que eleva su valor presente y favorece a las acciones de crecimiento.

Para el oro, el vínculo pasa por otro canal, porque el metal no paga intereses ni dividendos, por lo que su atractivo aumenta cuando cae el rendimiento real disponible en bonos. Además, un dólar más débil suele favorecer al oro porque lo abarata para compradores internacionales y reduce la presión sobre las materias primas denominadas en dólares.

En la reacción más reciente, la tasa real a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios desde el cierre base y el dólar amplio tampoco mostró una variación significativa. Eso indica que el avance del oro respondió más a la expectativa de alivio monetario que a una caída efectiva del costo de oportunidad en el momento inicial.

Qué suele pasar cuando la inflación baja

El análisis histórico desde 2010 muestra que, en un régimen de inflación baja y desacelerando, el Nasdaq 100 registra un retorno mensual promedio de 1,6%, con una mediana de 1,9% y meses positivos en 63,2% de los casos. En el mismo régimen, el oro muestra un retorno mensual promedio de 0,8%, una mediana de 0,5% y meses positivos en 54,6% de las observaciones.

Ambos activos tienden a beneficiarse cuando la inflación se enfría, pero el Nasdaq suele responder con más fuerza cuando el mercado interpreta que la Fed tendrá menos incentivos para endurecer la política monetaria. El oro también mejora, aunque necesita una confirmación más clara desde las tasas reales o el dólar para sostener un rally más amplio.

Cuando la inflación baja, pero el dólar se mantiene firme o las tasas reales no retroceden, el impulso del oro puede perder fuerza. En cambio, el Nasdaq puede seguir recibiendo apoyo si la lectura del mercado apunta a un menor riesgo de ajuste monetario.

Tasas reales y dólar, los dos canales clave

Los datos de sensibilidad mensual muestran que el oro tiene una correlación de -0,44 con los cambios de la tasa real a 10 años, mientras que el Nasdaq 100 registra una correlación de -0,36. Una correlación más negativa indica mayor presión cuando suben las tasas reales. En este punto, el oro aparece como el activo más sensible al costo de oportunidad.

Frente al dólar amplio, la relación también es negativa, el oro muestra una correlación de -0,42, mientras que el Nasdaq 100 alcanza -0,51. Esto refleja que un dólar fuerte puede afectar las condiciones financieras globales, los ingresos internacionales de grandes compañías tecnológicas y el apetito por activos de riesgo.

El dato de inflación es más constructivo para el Nasdaq cuando reduce tasas esperadas y tasas reales. Para el oro, el dato necesita venir acompañado de tasas reales más bajas o un dólar más débil. La diferencia entre ambos activos está en el canal de transmisión, el Nasdaq responde al descuento de utilidades futuras y el oro responde al costo de oportunidad y a la divisa estadounidense.

El riesgo que todavía viene del petróleo y Medio Oriente

El alivio del IPC podría ser temporal si los precios de la energía vuelven a subir. La caída de junio estuvo fuertemente influida por menores precios de combustibles, pero el mercado sigue atento a Medio Oriente y al estrecho de Ormuz. Reportes recientes advierten que el repunte del petróleo podría reactivar presiones inflacionarias si las tensiones geopolíticas se prolongan.

Este punto es importante para el oro y el Nasdaq, porque si el petróleo vuelve a impulsar la inflación, el mercado podría retomar apuestas de alzas de tasas, lo que presionaría a las acciones de crecimiento. Para el oro, el impacto sería más mixto, ya que la demanda de refugio puede aumentar en escenarios de tensión geopolítica, pero tasas reales más altas y un dólar más fuerte podrían limitar el avance.

¿Qué significa para los inversionistas?

La caída de la inflación de EE.UU. mejora el escenario de corto plazo para el oro y el Nasdaq 100, pero no entrega una señal definitiva. El Nasdaq parece mejor posicionado si el mercado consolida la idea de que la Fed puede mantenerse en pausa. El oro necesita una confirmación adicional desde tasas reales más bajas o un dólar más débil para transformar el rebote en una tendencia más sólida.

Por ahora, el dato favorece una lectura de alivio, con los inversionistas reduciendo apuestas de una subida inmediata de tasas. Aun así, la inflación sigue sobre el objetivo de la Fed y el petróleo continúa como un riesgo central. Para el mercado, la próxima señal no dependerá solo del IPC, también dependerá de si las tasas reales, el dólar y las expectativas de política monetaria confirman el cambio.