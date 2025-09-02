Inflación de la zona euro, ISM manufacturero de EE. UU

Septiembre ha comenzado inesperadamente con el regreso de los problemas comerciales y la agitación en torno a la decisión del tribunal federal de apelaciones, que confirmó la sentencia original que establecía la ilegalidad de los aranceles recíprocos de Donald Trump. El caso se remitirá a la Corte Suprema. Si bien la suspensión de los aranceles podría suponer un ahorro potencial para los exportadores, el regreso de la incertidumbre podría ralentizar la actividad comercial, ya que las empresas esperan claridad antes de emprender proyectos importantes.

El martes, sin embargo, las principales publicaciones macroeconómicas captarán la atención de los inversores, especialmente en lo que respecta a la volatilidad de los índices estadounidenses y europeos, así como del EUR/USD. En Europa, esperamos los datos de inflación de la eurozona, que deberían reforzar la decisión del BCE de detener una mayor flexibilización.

En EE. UU., se publicarán los informes ISM y PMI del sector manufacturero, donde el subíndice de empleo desempeñará un papel importante a la hora de marcar la pauta antes de los próximos datos del mercado laboral. La volatilidad del mercado petrolero también podría verse influenciada por el discurso de hoy de Trump, en caso de que se refiera a Ucrania o a las sanciones a los compradores de petróleo ruso.

Calendario económico de hoy:

09:00, España – Datos del mercado laboral de agosto:

Cambio en la tasa de desempleo en España: previsión: 14.200; anterior: -1.400

11:00, Eurozona – Datos de inflación de agosto:

IPC sin energía ni alimentos: anterior: -0,1 % intermensual

IPC sin energía ni alimentos: anterior: 2,4 % interanual

IPC: anterior: 0,0 % intermensual

IPC: previsión: 2,1 % interanual; anterior: 2,0 % interanual

IPC subyacente: anterior: -0,2 % intermensual

IPC subyacente: previsión: 2,2 % interanual; anterior: 2,3 % interanual

12:30, Eurozona – Discurso de Elderson, del BCE

15:45, Estados Unidos – Informe del PMI de agosto:

PMI manufacturero: previsión: 53,3; 49,8% anterior

16:00, Estados Unidos – Datos ISM de agosto:

Índice ISM de Manufactura: pronóstico 65,1; anterior 64,8

Índice ISM de Manufactura: pronóstico 49,0; anterior 48,0

Índice ISM de Nuevos Pedidos de Manufactura: anterior 47,1

Índice ISM de Empleo en Manufactura: anterior 43,4

15:00, Estados Unidos – Datos de inflación de julio:

Gasto en construcción: pronóstico -0,1% intermensual; anterior -0,4% intermensual

15:00, Alemania – Discurso del presidente del Bundesbank, Nagel

15:00, Estados Unidos – Ventas totales de vehículos de agosto:

18:00, Estados Unidos – Datos del PIB:

Modelo GDPNow de la Fed de Atlanta (T3): pronóstico 3,5%; Anterior: 3,5 %

18:00, Estados Unidos – Subasta de letras del Tesoro a 52 meses:

19:00, Estados Unidos – Discurso del presidente Donald Trump