Inflación de mitad de mes sorprende a la baja en México, pero el peso opera con debilidad ante señales mixtas del entorno global

El peso mexicano opera con ligera depreciación intradía del 0.2% este miércoles, en un contexto donde los mercados digieren una combinación de señales mixtas tanto locales como internacionales. El tipo de cambio alcanza un máximo de 18.58 y un mínimo de 18.52, reflejando un comportamiento lateral tras los datos inflacionarios divulgados esta mañana en México. El foco del mercado estuvo puesto en los datos de inflación de mitad de mes, los cuales ofrecieron señales divididas: En términos mensuales, la inflación subyacente se desaceleró a 0.15% en julio desde 0.22% en junio , marcando su nivel más bajo desde noviembre del año pasado y por debajo de las expectativas del consenso ( 0.21% ).

Por otro lado, en la comparación anual, la inflación subyacente repuntó levemente a 4.25% desde 4.2% , su mayor lectura desde mayo de 2024, aunque aún por debajo del 4.31% esperado.

En cuanto a la inflación general, el dato mensual subió a 0.15% desde 0.10%, mientras que la tasa anual bajó de forma significativa a 3.55% desde 4.51%, lo que representa la lectura más baja desde enero de 2021. Los datos son leídos por el mercado como una señal de que las presiones inflacionarias siguen cediendo, pero con una resistencia moderada en el componente subyacente, lo que podría mantener al Banco de México en una postura de prudencia, al menos en el corto plazo. En el frente externo, el dólar recuperó algo de terreno tras conocerse un nuevo descenso en las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU., que cayeron por sexta semana consecutiva a 217,000 (vs. 227,000 esperados), lo que refuerza la percepción de fortaleza en el mercado laboral estadounidense. Además, las tensiones comerciales entre EE. UU. y Europa podrían estar moderándose, luego de que trascendiera que se negocia un arancel base del 15% sobre productos del bloque. En paralelo, se espera que el acuerdo arancelario temporal con China sea extendido más allá del 12 de agosto, lo que ofrece cierta estabilidad de corto plazo. Sin embargo, las señales políticas siguen tensas: el presidente Trump planea una visita sorpresa a la Reserva Federal, un gesto inusual que podría aumentar la presión institucional sobre el banco central. Desde el punto de vista técnico, el par USDMXN mantiene una estructura de canal descendente, pero con un reciente rebote desde niveles de soporte cercanos a los 18.52, que sigue siendo un umbral técnico clave. En la parte superior, el nivel de 18.58 marca una resistencia inmediata, alineada con la directriz bajista de corto plazo. Mientras no se rompa ese techo, el sesgo sigue siendo correctivo, con posibilidad de retomar la caída hacia la zona de 18.42, donde se encuentra el soporte dinámico de mayor relevancia. El índice de fuerza relativa (RSI) sugiere un mercado sin señales claras de sobrecompra o sobreventa, apuntando a consolidación en el corto plazo. Fuente: xStation5.

