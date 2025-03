Inflación del consumo personal de EE. UU., IPC alemán y PIB francés

Los datos económicos de hoy serán seguidos de cerca, ya que los mercados se enfrentan a las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y a la ola de ventas en los mercados globales. Con las bolsas asiáticas en desplome y las acciones tecnológicas bajo presión tras la caída de Nvidia, los inversores se centrarán en el crucial informe de inflación del PCE que podría influir en las expectativas de recorte de tipos de la Fed. Los datos económicos europeos, incluidas las cifras francesas y alemanas, proporcionarán información sobre la salud económica de la región, mientras que los datos de la vivienda del Reino Unido fueron mejores de lo esperado. Los comentarios de los bancos centrales pueden ofrecer orientación adicional en medio del volátil entorno comercial. Eventos clave del día; 08:00 - Datos de vivienda del Reino Unido Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil 08:00 - Ventas minoristas en Alemania 08:45 - Indicadores económicos franceses Gasto de consumo francés (mensual) (enero): -0,6 % esperado frente al 0,7 % anterior

PIB francés (trimestral) (cuarto trimestre): -0,1 % esperado frente al 0,4 % anterior

PIB francés (interanual) (cuarto trimestre): 0,7 % esperado frente al 1,2 % anterior

IPC francés (mensual) (febrero): 0,5 % esperado frente al 0,2 % anterior

IPC francés (mensual) (febrero): 0,3 % esperado frente al -0,2 % anterior 08:00 - Indicadores económicos suizos Indicadores líderes KOF suizos (febrero): 101,9 esperado frente al 101,6 anterior 09:55 - Mercado laboral alemán Cambio del desempleo alemán (febrero): 14.000 esperado frente a 11.000 anterior

Tasa de desempleo alemana (feb): 6,2 % esperado frente al 6,2 % anterior 14:00 - Inflación alemana IPC alemán (mensual) (feb): 0,4 % esperado frente al -0,2 % anterior

IPC alemán (interanual) (feb): 2,3 % esperado frente al 2,3 % anterior 14:30 - PIB canadiense PIB canadiense (trimestral) (cuarto trimestre): 1,9 % anualizado esperado frente al 1,0 % anterior

PIB canadiense (mensual) (diciembre): 0,2 % esperado frente al -0,2 % anterior 14:30 - Inflación del PCE de EE. UU. Índice de precios del PCE básico de EE. UU. (mensual) (ene): 0,3 % esperado frente al 0,2 % anterior

Índice de precios del PCE básico de EE. UU. (interanual) (ene): 2,6 % esperado frente al 2,8 % anterior

Índice de precios del PCE de EE. UU. (mensual) (ene): 0,3 % esperado frente al 0,3 % anterior anterior

Índice de precios PCE de EE. UU. (interanual) (enero): 2,5 % esperado frente al 2,6 % anterior

Gasto personal de EE. UU. (intermensual) (enero): 0,2 % esperado frente al 0,7 % anterior

Balanza comercial de bienes de EE. UU. (enero): -116 900 millones de USD esperado frente a -122 010 millones de USD anterior 15:45 - PMI de Chicago de EE. UU. PMI de Chicago de EE. UU. (febrero): 40,5 esperado frente al 39,5 anterior 16:30 - Pronóstico del PIB de EE. UU. GDPNow de la Fed de Atlanta de EE. UU. (primer trimestre): 2,3 % esperado frente al 2,3 % anterior 18:00 - Sector energético de EE. UU. 20:30 - Datos de posiciones de la CFTC Posiciones netas especulativas en divisas de la CFTC (GBP, AUD, EUR, BRL)

Posiciones netas especulativas en materias primas de la CFTC (petróleo crudo, oro)

Posiciones netas especulativas en índices de la CFTC (Nasdaq 100, S&P 500) Portavoces del Banco Central 08:00 - Banco de Inglaterra Habla Ramsden, miembro del MPC

