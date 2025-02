Inflación en Brasil se modera en enero, pero sigue por encima del objetivo del Banco Central

La tasa de inflación interanual en Brasil se desaceleró a 4.56 % en enero de 2025, desde el 4.83 % registrado en diciembre de 2024, en línea con las expectativas del mercado. Este dato representa el nivel de inflación más bajo desde septiembre del año pasado, aunque permanece por encima del techo de la banda de tolerancia del 4.5 % establecida por el Banco Central de Brasil (BCB). Presión inflacionaria y perspectivas de política monetaria A pesar de la moderación en la inflación general, algunos componentes continúan mostrando presiones: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los precios de alimentos y bebidas crecieron un 7.25 % , aunque a un menor ritmo que el 7.69 % de diciembre.

crecieron un , aunque a un menor ritmo que el de diciembre. Los costos de vivienda y servicios públicos cayeron un 0.36 % , contrastando con el fuerte aumento del 3.06 % del mes anterior, gracias a un efecto base en la electricidad (-13.98 % vs -0.37 %).

cayeron un , contrastando con el fuerte aumento del del mes anterior, gracias a un efecto base en la electricidad (-13.98 % vs -0.37 %). Los precios en transporte registraron una aceleración del 5.32 %, comparado con el 3.3 % anterior. En términos mensuales, la inflación avanzó un 0.16 %, marcando el menor incremento para un mes de enero desde 1994. Estos datos refuerzan las expectativas de que el Banco Central de Brasil podría subir las tasas de interés en marzo, tal como sugirió en diciembre, con el objetivo de alinear la inflación dentro de su rango meta. El real brasileño se deprecia ligeramente Tras la publicación de los datos de inflación, el real brasileño mostra una leve depreciación intradía del 0.2 % frente al dólar estadounidense. El tipo de cambio abrió en 5.77 y llegó a 5.79 media hora después de la publicación. A pesar de esta reacción puntual, la tendencia general sigue mostrando una directriz bajista para el dólar frente al real, lo que sugiere que el mercado aún valora la posibilidad de ajustes monetarios adicionales en Brasil. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "