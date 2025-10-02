Leer más
08:26 · 2 de octubre de 2025

Informe "Challenger" sobre despidos en EE. UU.

Lectura sobre los recortes de empleo (Informe Challenger) en EE. UU. correspondiente al mes de septiembre: -54.000.

El dato previo fue de -84.000, por lo que los datos caen un 25% intertrimestral.

3 de octubre de 2025, 15:13

Fortaleza en el Russell 2000 y en metales, máximos históricos en Reino Unido
3 de octubre de 2025, 15:03

China muestra disposición para realizar inversiones récord en EE. UU. 🗽
3 de octubre de 2025, 11:52

El PMI de servicios ISM de EE. UU. resulta más débil de lo esperado 📉
3 de octubre de 2025, 10:21

🔴EN VIVO. Cierre SEMANAL de los MERCADOS

