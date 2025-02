Informe de empleo de EE. UU. en el punto de mira

Los mercados esperan los datos clave sobre el empleo en Estados Unidos y las cifras sobre la confianza del consumidor en Michigan, además de las publicaciones europeas, como la producción industrial y la balanza comercial alemanas. Los oradores de los bancos centrales, el BCE y el BoE, también serán seguidos de cerca durante el día. Publicación de datos clave 07:00 - Índice de precios de la vivienda Halifax (interanual) Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Anterior: 3,3 % 08:00 - EUR Producción industrial alemana (intermensual) Previsión: -0,7 % | Anterior: 1,5 % 08:00 - EUR Balanza comercial alemana Previsión: 17 000 millones | Anterior: 19 700 millones 08:00 - CHF SECO Clima del consumidor (1.er trimestre) Previsión: -31 | Anterior: -27 14:30 - USD Ingresos medias por hora (interanual) Previsión: 3,8 % | Anterior: 3,9 % 14:30 - USD Ganancias medias por hora (intermensual) Previsión: 0,3 % | Anterior: 0,3 % 14:30 - USD Nóminas no agrícolas Previsión: 169 000 | Anterior: 256K 14:30 - Nóminas no agrícolas privadas en USD Pronóstico: 141K | Anterior: 223K 14:30 - Tasa de desempleo en USD Pronóstico: 4,1% | Anterior: 4,1% 14:30 - Cambio de empleo en CAD Pronóstico: 25,5K | Anterior: 90,9K 14:30 - Tasa de desempleo en CAD Pronóstico: 6,8% | Anterior: 6,7% 16:00 - Confianza del consumidor de Michigan en USD (feb.) Pronóstico: 70,0 | Anterior: 71,1 16:00 - Expectativas de inflación a 1 año en Michigan en USD Pronóstico: 3,3% | Anterior: n/a 16:00 - USD Expectativas de inflación a 5 años de Michigan Anterior: 3,2 % 20:00 - USD Crédito al consumo Pronóstico: 17 700 millones | Anterior: -7 490 millones Discursos Bancos Centrales 08:45 - Habla De Guindos, del BCE

12:15 - Habla Pill, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra

14:25 - Habla Bossman, miembro de la Fed

