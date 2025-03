El calendario económico de hoy incluye datos clave sobre el empleo en Estados Unidos, cifras de crecimiento en Europa y varios miembros de los bancos centrales en un contexto de mayor sensibilidad del mercado a las tensiones comerciales. El informe de nóminas no agrícolas de febrero será seguido de cerca para detectar señales de enfriamiento del mercado laboral, mientras que el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, más tarde en el día podría brindar una interpretación en tiempo real de los datos. Los indicadores europeos ofrecerán información sobre la salud económica regional. Calendario económico 08:00 - Pedidos de fábrica en Alemania Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Pedidos de fábrica en Alemania (mensual) (enero): previsión del -2,4 % frente al 6,9 % anterior 08:00 - Datos de vivienda en el Reino Unido Índice de precios de la vivienda de Halifax (mensual) (febrero): previsión del 0,5 % frente al 0,7 % anterior

Índice de precios de la vivienda de Halifax (interanual) (febrero): previsión del 3,1 % frente al 3,0 % anterior 11:00 - Datos de empleo de la eurozona Cambio de empleo (cuarto trimestre): previsión del 0,1 % intertrimestral frente al 0,2 % anterior

Cambio de empleo (cuarto trimestre): previsión del 0,6 % interanual frente al 1,0 % anterior

Empleo general (cuarto trimestre): previsión de 169 345 000 frente a 169 112 900 anterior 11:00 - PIB de la eurozona PIB (cuarto trimestre): previsión del 0,1 % intertrimestral frente al 0,4 % anterior

PIB (cuarto trimestre): previsión interanual del 0,9 % frente al 0,9 % anterior 14:30 - Datos de empleo de EE. UU. Nóminas no agrícolas (febrero): previsión de 159 000 frente a las 143 000 anteriores

Tasa de desempleo (febrero): previsión del 4,0 % frente al 4,0 % anterior

Nóminas no agrícolas privadas (febrero): previsión de 142 000 frente a las 111 000 anteriores 14:30 - Datos de empleo de Canadá Cambio de empleo (febrero): previsión de 19 700 frente a las 76 000 anteriores

Tasa de desempleo (febrero): previsión del 6,7 % frente al 6,6 % anterior 14:30 - Utilización de la capacidad de Canadá Tasa de utilización de la capacidad (cuarto trimestre): previsión del 79,2 % frente al 79,3 % anterior 16:00 - Informe de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. 18:00 - Sector energético de EE. UU. 20:30 - Datos de posiciones de la CFTC de EE. UU. Bancos centrales 09:30 - Banco Central Europeo Habla la presidenta del BCE, Lagarde 09:30 - Banco Central Alemán Habla el presidente del Bundesbank, Nagel

Habla el vicepresidente del Bundesbank, Buch (09:40) 15:00 - Banco de Inglaterra Habla el miembro del MPC, Mann 15:15 - Reserva Federal Habla el miembro de la Fed , Bowman 15:45 - Reserva Federal Habla el miembro de la Fed, Williams 17:30 - Reserva Federal Habla el presidente de la Fed, Powell 18:00 - Reserva Federal Habla el miembro de la Fed, Kugler 20:15 - Banco de Inglaterra Habla el miembro del MPC, Mann (segunda aparición)

