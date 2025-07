Informe de materias primas: La producción de gas natural en EE. UU. ha alcanzado nuevos máximos históricos.

Petróleo Irak ha acordado permitir el transporte de petróleo a través de la región autónoma del Kurdistán, en el norte del país. Se espera que el Kurdistán suministre aproximadamente entre 230.000 y 250.000 barriles diarios (bpd) de petróleo a través de un oleoducto a Turquía, y toda la operación será supervisada por el Ministerio del Petróleo iraquí. Al mismo tiempo, Turquía ha indicado que el acuerdo relativo al uso del oleoducto para la exportación de petróleo desde el norte de Irak expirará en 2026. Anteriormente, hasta 500.000 bpd de la región kurda llegaban a Turquía. Sin embargo, es importante señalar que no se ha exportado petróleo a través de este oleoducto en los últimos dos años. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Un aumento de las exportaciones de Irak podría provocar una reacción de otros países, en particular de Arabia Saudita, que desea mantener su cuota de mercado. La Unión Europea ha aprobado otro paquete de sanciones contra Rusia. Se prohibirá a unas 20 instituciones financieras utilizar el sistema internacional de pagos SWIFT, mientras que se sancionarán más buques de la flota fantasma. Se espera que el número de buques sancionados supere las 400 unidades. El paquete de sanciones incluye la reducción del precio límite del crudo ruso a 47,60 dólares por barril, desde el precio límite actual de 60 dólares por barril. La OPEP+ planea un nuevo aumento de la producción de 550.000 bpd en septiembre, lo que pondrá fin a los recortes voluntarios de producción de 2,2 millones de bpd que se han reducido gradualmente desde abril de este año. La OPEP+ anunció simultáneamente que los aumentos de producción concluirán a partir de octubre. Según la AIE, persiste un exceso de oferta en el mercado, incluso en medio de la alta demanda actual, lo que mantiene los precios relativamente altos. La AIE proyecta que el exceso de oferta promediará 1 millón de bpd para finales de año.

Los inventarios de crudo de EE. UU. se mantienen cerca de su mínimo en cinco años. Cabe destacar que los inventarios se están estabilizando en un momento en que la estacionalidad sugiere claras disminuciones. Esto probablemente esté relacionado con el continuo exceso de oferta del mercado. Incluso la demanda, con un aumento estacional, no puede absorber las cantidades adicionales de crudo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los inventarios comparativos han comenzado a aumentar recientemente, lo que ya no justifica los altos precios del crudo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El diferencial de precios en EE. UU. indica que la demanda de combustible se mantiene muy alta. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Gas Natural Los precios del gas natural se han mantenido bajo presión desde principios de la cuarta semana de julio debido a la estabilidad en los suministros de gas a las instalaciones de almacenamiento, incluso a pesar de las condiciones meteorológicas que normalmente sugerirían una mayor demanda. Los precios ya han caído casi un 10 % en comparación con los máximos de la semana pasada. En la sesión de hoy se renovarán los contratos de futuros. La estacionalidad sugiere que el mercado debería mantener una tendencia alcista, aunque no se puede descartar un mínimo local alrededor del 27 y 28 de julio. La semana pasada, la producción de gas natural en EE. UU. alcanzó su nivel más alto registrado, mientras que la demanda de gas volvió a su promedio de cinco años. La preocupación por la reposición de inventarios en Europa se ha aliviado tras la reorientación de algunos suministros desde Asia. Esto fue posible gracias a la limitada demanda en el mercado asiático.

La producción de gas natural en EE. UU. ha alcanzado nuevos máximos históricos. Además, desde principios de este año, hemos observado un claro aumento en el número de plataformas de perforación, lo que podría indicar la posibilidad de un mayor crecimiento de la producción o niveles sostenidos superiores a los 100 bcf/d. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

La estacionalidad apunta a una tendencia alcista en las próximas semanas. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB​​​​​​​ Platino El platino es actualmente el metal de mayor rendimiento en el mercado de materias primas en 2025, con una subida en el precio superior al 60%, aproximadamente el doble del movimiento observado en el oro. En los últimos años se ha registrado un déficit significativo en el mercado del platino, lo que ha provocado una falta de inversión en nuevas minas. Sin embargo, el platino es un metal fácilmente recuperable, por lo que el aumento de sus precios podría incentivar mayores esfuerzos de reciclaje. El aumento de precio se debe principalmente a un aumento sustancial en la demanda de joyería, ya que en China el platino se percibe como "oro para los menos pudientes". Al mismo tiempo, las últimas previsiones del WPIC indican una disminución de la demanda de inversión en 2025, tras un fuerte crecimiento en 2024. Curiosamente, recientemente hemos observado una clara disminución en la cantidad de platino depositado en ETF. Esto podría estar relacionado con la toma de beneficios por parte de algunos inversores. Cabe destacar que los ETF de platino son muy pequeños en comparación con los de oro o incluso plata. El coste medio de adquisición del platino en ETF se estimó en 1100 dólares por onza en 2024 y principios de 2025. Superar este nivel podría haber llevado a los inversores a abandonar este mercado incierto. La percepción del mercado también sugiere que los propios ETF podrían ser una fuente de oferta, y muchos inversores podrían considerar esta forma de inversión no como una fuente de beneficios, sino como una fuente de oferta, dado el persistente déficit mundial durante años. El platino es actualmente la materia prima con mayor rendimiento en términos de rentabilidad. Fuente: Bloomberg Finance LP​​​​​​​

Las previsiones del WPIC indican que el déficit del mercado persistirá al menos hasta 2028. Para ese año, se espera que se hayan consumido todos los inventarios superficiales. Fuente: WPIC​​​​​​​

Se está desarrollando una situación interesante en cuanto a la demanda de inversión. Los precios del platino están subiendo con fuerza, mientras que el aumento total de la demanda de ETFs este año se ha neutralizado en los últimos días. Fuente: Bloomberg Finance L​​​​​​​P Cacao Los datos de demanda de Europa, Asia y Norteamérica mostraron claras caídas en el segundo trimestre de este año. Las mayores caídas en el procesamiento se observaron en Asia, donde la molienda de granos de cacao cayó hasta un 16,3 % interanual, alcanzando su nivel más bajo desde 2017. La caída de la demanda se debe a los precios excesivamente altos, que disuaden a los procesadores. Los propios consumidores también están reduciendo las compras de productos de chocolate, como lo demuestran los resultados y las previsiones de grandes empresas como Barry Callebaut, Nestlé y Lindt. Los precios cayeron a su nivel más bajo desde noviembre de 2024 como respuesta a los últimos datos de procesamiento. Sin embargo, desde entonces, los precios del cacao han experimentado una corrección al alza y vuelven a superar los 8000 dólares por tonelada. Las condiciones climáticas en África siguen siendo favorables para los árboles de cacao, lo que augura un buen futuro para la próxima temporada 2025/2026, que comienza en octubre. El clima es particularmente favorable en Costa de Marfil y ligeramente menos favorable en Ghana y Camerún. Las entregas de cacao a los puertos de Costa de Marfil para la temporada actual ascienden a 1,74 millones de toneladas, en comparación con los 1,64 millones de toneladas del mismo período del año pasado.

Los promedios a largo plazo sugieren que ya debería estar en marcha un aumento en los precios del cacao. La ausencia de un aumento significativo podría indicar un exceso de oferta o una demanda limitada. Sin embargo, cabe destacar que el año pasado, los aumentos de precios comenzaron en agosto y septiembre. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB​​​​​​​ ¿Cómo invertir en petróleo? En XTB contamos con varios instrumentos con los que podrás invertir en petróleo de forma directa e indirecta. Dentro de nuestra oferta de ETFs, disponemos de varios títulos que replican el comportamiento del petróleo como el OD7F.DE (euro) o el CRUD.UK (dólares). Además podemos invertir en ETFs que repliquen el comportamiento de las empresas dedicadas a sectores como la producción o exploración de petróleo y gas. Entre ellos podrían destacar el SXEPEX.DE de compañías europeas o IOGP.UK principalmente de empresas americanas. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "