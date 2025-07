Soja: entre la historia de siempre y la que está por escribirse

Estacionalidad bajista en EE. UU. pone presión al mercado Julio suele marcar el final del riesgo climático para la soja en Estados Unidos. Y con ello, el inicio de una pauta estacional bajista que rara vez falla. Desde 1980, solo una de cada cuatro campañas entre julio y octubre ha visto subidas sostenidas en el precio. El mercado lo sabe, y los algoritmos también. Sin embargo, esta no es una campaña cualquiera. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil China importa más soja que nunca, pero depende más de Brasil China importó 12,26 millones de toneladas de soja en junio, el mayor volumen mensual jamás registrado. De ellas, más del 86% provinieron de Brasil, impulsadas por una cosecha récord y el trasfondo de una guerra comercial con EE. UU. que parece lejos de resolverse. Pero aquí aparece la paradoja: las importaciones desde EE. UU. también crecieron un 21% interanual. Aunque en cifras absolutas siguen siendo modestas, esta divergencia no es menor. Sugiere algo más que simples números: sugiere necesidad. China no está abandonando a EE. UU., sino que está jugando sus cartas entre tarifas, tensiones geopolíticas y la urgencia de alimentar a su gigantesca industria cárnica. ¿Récord de importaciones? Sí. ¿Precios al alza? No todavía A pesar del volumen récord importado por China, el precio de la soja cayó este mes a mínimos de cinco años. ¿Por qué? Porque lo que entra no siempre se tritura. Las existencias de harina de soja en China están aumentando debido a una demanda débil de piensos. El mercado, literalmente, está comiendo menos. Y si la demanda downstream se frena, da igual cuántos barcos atracan en los puertos. Estados Unidos busca cambiar el guion con biocombustibles Aquí es donde comienza el segundo acto de esta historia. Estados Unidos quiere recuperar la demanda perdida, y lo intenta con algo más poderoso que acuerdos comerciales: los biocombustibles. La EPA ha propuesto un aumento del 67% en el mandato de diésel basado en biomasa para 2026. De aprobarse, el 53% del aceite de soja producido en EE. UU. iría a combustibles renovables.

No a comida. No a exportación. A motores. Este cambio no solo transformaría la estructura de uso del cultivo, sino que podría reconfigurar las superficies sembradas, los precios relativos y el papel global de EE. UU. como exportador. Lo más relevante es que la propuesta de la EPA limitaría el uso de materias primas extranjeras para producir biodiésel en el país. ¿El resultado? Ventaja directa para la soja nacional. Se trata, literalmente, de una barrera verde con aroma a proteccionismo industrial. Un posible nuevo superciclo: no exportador, sino interno Durante décadas, la narrativa del mercado de la soja fue clara: si China compra, el precio sube. Pero en esta campaña, con exportaciones debilitadas, precios deprimidos y la política energética entrando en escena, puede que la verdadera historia ya no se esté escribiendo en los puertos, sino en las plantas de biodiésel. Y esto no es un fenómeno menor. Si Estados Unidos cambia su rol de exportador a consumidor interno masivo de soja para alimentar su transición energética, estamos ante una nueva arquitectura para el mercado agrícola. Una en la que la estacionalidad seguirá siendo importante, pero pesarán más la política energética, el clima y la geopolítica del siglo XXI. Conclusión La soja está barata, y el ciclo sugiere bajada. Pero lo más importante este año quizá no sea el precio, sino el destino de cada tonelada. El mercado busca una historia de demanda. Y todo indica que ya no se escribirá en Shanghái, sino en Nebraska. ________ Por Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español. Alejandro ha trabajado como trader en sociedades de valores y firmas de trading propietario, y en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de cinco países, ha impartido conferencias y programas de especialización en más de 40 países, incluyendo universidades europeas de prestigio.

