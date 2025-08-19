Informe de materias primas: Los precios del petróleo y del gas natural se estancan

Los mercados de materias primas enfrentan presiones diversas en medio de un entorno complejo. Los precios del petróleo y el gas natural se mantienen bajos debido a un exceso de oferta y a la incertidumbre geopolítica relacionada con la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia. Por otro lado, los mercados agrícolas, como el cacao y el café, sufren las consecuencias del clima adverso y las tensiones comerciales, incluyendo aranceles que afectan la producción y las exportaciones. Estos factores generan volatilidad y condicionan las perspectivas de precios a corto y medio plazo.

Petróleo

Los precios del petróleo crudo se mantienen bajos, a pesar de un intento de repunte durante la sesión del lunes, en medio de especulaciones de que la situación en Ucrania no se resolverá rápidamente.

Los medios de comunicación han emitido un veredicto positivo sobre la cumbre ucraniana de ayer en Washington. Algunos sugieren que las últimas dos semanas han supuesto un mayor progreso hacia la paz que los tres años anteriores juntos. El precio está bajando hoy.

Una resolución pacífica podría provocar una caída más profunda de los precios del crudo WTI, hasta el rango de 55-60 dólares por barril, dada la posibilidad de que se levanten las sanciones al petróleo ruso.

Por el contrario, el statu quo actual, sin sanciones ni aranceles adicionales a Rusia, mantiene los precios en niveles bajos. Si se impusieran medidas más estrictas a Rusia, el país podría enfrentar dificultades para vender su petróleo, lo que llevaría a países como China, India y Turquía a buscar regiones de suministro alternativas, lo que impulsaría al alza los precios globales.

Los fundamentos del mercado petrolero se mantienen sin cambios. Seguimos experimentando un claro exceso de oferta, que se espera que persista al menos hasta finales de este año. Los inventarios de petróleo crudo en Estados Unidos están recuperándose y ejerciendo presión a la baja sobre los precios.

Los inventarios de crudo de EE. UU. superan sus mínimos de cinco años y prácticamente han alcanzado el nivel del año pasado. La estacionalidad indica una caída de los inventarios para la semana 38-39 del año. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los inventarios comparativos justifican plenamente las recientes fluctuaciones de precios. La clave será la dinámica del repunte estacional de los inventarios. Si es más rápido de lo normal, el petróleo podría alcanzar los 60 dólares por barril o menos. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB







Los precios del crudo WTI rondan los 62 dólares por barril. Ayer, en medio de la incertidumbre, los precios finalmente repuntaron, pero el resultado de la reunión de Washington se está recibiendo positivamente. Además, Rusia no se enfrenta actualmente a la amenaza inminente de nuevas restricciones a las exportaciones de petróleo, lo que también está presionando los precios. Fuente: xStation5

Gas Natural

El precio del gas natural estadounidense se mantiene por encima de los 2,8 $/MMBTU a pesar de un claro cambio en las previsiones meteorológicas, que indica una marcada tendencia a la baja a finales de agosto.

Datos recientes de EE. UU. muestran un elevado consumo de gas, que se ve compensado por una producción récord, lo que genera nuevos aumentos en los inventarios de gas.

Los inventarios actuales de gas ya superan con creces los 3000 bcf, y las previsiones indican que probablemente superarán los 3700 bcf al final de la temporada de reabastecimiento. Los inventarios comparativos sugieren que la caída de los precios del gas está justificada.

En este momento, solo una caída drástica de la producción o un repunte de las exportaciones podrían provocar un menor aumento de los inventarios, dadas las previsiones meteorológicas, lo que debería provocar una disminución del consumo de gas en las próximas semanas.

Los inventarios de gas están muy por encima del promedio de cinco años, y la distancia al máximo de cinco años se está acortando. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB



Los inventarios comparativos están aumentando claramente (eje invertido), lo que justifica las recientes caídas de precios. Cabe destacar que, tanto en 2023 como en 2024, observamos una disminución de los inventarios comparativos durante el verano, lo que provocó aumentos de precios. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

La demanda de gas se mantiene elevada, pero también estamos observando una producción récord, acercándose al nivel de 110 bcfd. La estacionalidad sugiere que deberíamos experimentar una disminución de la demanda en las próximas semanas, como lo indica también el cambio climático. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El precio actual se encuentra a casi una desviación estándar del promedio anual. Solo dos desviaciones indicaron una clara infravaloración. La próxima renovación del contrato debería situar el precio en torno a los 3 $/MMBTU. Debido al cambio climático, podría haber presión a la baja tras la renovación. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Las perspectivas meteorológicas han cambiado significativamente y se espera que haga más frío a finales de agosto en la mayor parte de Estados Unidos. Fuente: NOAA

Café

Los precios del café experimentaron un fuerte aumento en agosto, pasando de alrededor de 290 centavos por libra a casi 340 centavos por libra.

Uno de los principales factores de riesgo que afectan los precios del café es el arancel del 50% impuesto a Brasil por Estados Unidos, que podría reducir la oferta del país. Brasil era el principal proveedor de café de Estados Unidos. Los aranceles obligan a los comerciantes a buscar café de otras regiones, lo que podría impulsar el precio de referencia de Nueva York, incluso con una gran cantidad de café brasileño disponible.

El Ministro de Agricultura de Brasil ha indicado que existe la posibilidad de que el café quede excluido de los aranceles del 50%. Esta medida podría ayudar a limitar el reciente repunte de los precios en los mercados.

El clima en la región de Minas Gerais (clave para el café Arábica) sigue siendo bastante malo. A principios de agosto, las precipitaciones fueron un 31% inferiores a los niveles normales. Además, existía riesgo de heladas en algunas zonas. Al mismo tiempo, las previsiones meteorológicas para la región de Espírito Santo se mantienen favorables, lo que se espera que provoque un repunte significativo en las cosechas de Robusta.

Según datos de Somar Meteorologia, Minas Gerais no registró precipitaciones durante la semana que finalizó el 16 de agosto. Si bien la cosecha está casi terminada en Brasil, la falta de lluvias afecta el estado de los cultivos para la próxima temporada.

Las exportaciones de café de Brasil ya eran bastante limitadas antes de la imposición de los aranceles. De enero a julio, Brasil exportó 22,2 millones de sacos de café, lo que representa una disminución interanual del 21 %. La caída de las exportaciones de café podría deberse a dos factores: la falta de existencias disponibles o una posible destrucción de la demanda (aunque los precios también han caído significativamente desde los máximos históricos de febrero).

Las proyecciones de temperatura a largo plazo indican que muchas zonas podrían volverse inadecuadas para la producción de café en los próximos 25 años. Esto podría significar que la tendencia a largo plazo para el café se mantendrá claramente alcista. Al mismo tiempo, no hemos observado la misma destrucción de la demanda en el mercado del café que en el del cacao, incluso con precios récord. Por otro lado, algunas previsiones indican que la demanda podría disminuir ligeramente en 2025.

Los inventarios de café están cayendo a su mínimo en más de un año. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

La estacionalidad del mercado del café justifica parcialmente las recientes ganancias, aunque es evidente que, a corto plazo, la estacionalidad indica una consolidación de precios hasta aproximadamente la sesión 220 del año. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Cacao

Los productores de África Occidental prevén una caída del 10% en la producción en la temporada 25/26, tras un ligero repunte en la actual temporada 24/25. Anteriormente se esperaba un ligero aumento, pero el clima seco limitó las perspectivas de producción. Un factor adicional es la falta de nuevas plantaciones en los últimos años para reemplazar los árboles viejos, plantados hace 40-50 años y muy susceptibles a las enfermedades.

Se espera que la producción en Costa de Marfil disminuya a 1,6 millones de toneladas desde el objetivo anterior de 1,8 millones de toneladas. En Ghana, se espera que la producción se mantenga en un nivel de 600.000 toneladas.

El banco JP Morgan tiene una opinión diferente sobre el suministro de cacao, indicando una alta probabilidad de un repunte de la producción en la temporada 25/26. Según JPM, el clima no es tan malo como en años anteriores, lo que provocó una caída drástica de la producción, y se espera que entre en juego un nuevo suministro de Ecuador. JP Morgan sugiere que los precios se mantendrán en torno a los 6000 dólares por tonelada. La curva de futuros también apunta a este escenario.

Cabe destacar que los datos recientes de procesamiento del segundo trimestre mostraron importantes caídas interanuales e intertrimestrales, lo que indica que los precios son demasiado altos. El precio de los productos terminados está provocando una caída del consumo en la mayoría de los mercados. La demanda en el segundo trimestre cayó más del 7 % en Europa, casi un 3 % en Norteamérica y un 16 % en Asia.

JP Morgan no prevé una recuperación significativa de la demanda en el segundo semestre hasta que se produzca una mejora significativa de la oferta y las existencias disponibles.

JP Morgan señala que prevé un aumento de las precipitaciones a corto plazo, lo que mejorará las perspectivas de cosecha al inicio de la temporada 25/26, que comienza en octubre.

Sin embargo, es importante señalar que es probable que los precios del cacao se mantengan altos en comparación con los estándares históricos, lo que podría estar relacionado con un aumento general de las temperaturas globales y la reducción de las precipitaciones en las principales regiones productoras. Las últimas previsiones meteorológicas indican la aparición de lluvias en Costa de Marfil, lo que, según los operadores, podría provocar una reducción de las posiciones en los contratos futuros.

Los inventarios de cacao están disminuyendo actualmente, pero esto se debe a la estacionalidad. Los inventarios están disminuyendo a un ritmo similar al promedio de los últimos cinco años. Fuente: Bloomberg Finance LP

El contrato de futuros que vence en septiembre está cayendo claramente por debajo del precio actual del cacao. Anteriormente, esto ejercía una presión bajista a corto plazo sobre los precios, pero generalmente se producía un repunte. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB





El contrato de septiembre cotiza actualmente a un nivel claramente inferior al de diciembre. Hace apenas un mes, observamos una clara contracción entre los dos contratos más cercanos. Fuente: Bloomberg FINance LP

El precio del contrato de futuros del cacao en Londres prácticamente ha alcanzado el precio del contrato de futuros en Nueva York. Anteriormente, las mayores ganancias en Londres tuvieron un efecto positivo en los precios en Nueva York, aunque en los últimos meses hemos observado la correlación opuesta. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

La estacionalidad a cinco años y a largo plazo, excluyendo las fluctuaciones extremas de precios de 2023 y 2024, indica que actualmente deberíamos encontrarnos en un mínimo local. Por otro lado, cabe destacar que los precios en 2024 se comportaron de forma ligeramente diferente al promedio. Como se puede observar, además del posible repunte estacional actual, el próximo punto mínimo local será alrededor de la sesión 220 del año. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

¿Cómo invertir en petróleo?

En XTB contamos con varios instrumentos con los que podrás invertir en petróleo de forma directa e indirecta. Dentro de nuestra oferta de ETFs, disponemos de varios títulos que replican el comportamiento del petróleo como el OD7F.DE (euro) o el CRUD.UK (dólares). Además podemos invertir en ETFs que repliquen el comportamiento de las empresas dedicadas a sectores como la producción o exploración de petróleo y gas. Entre ellos podrían destacar el SXEPEX.DE de compañías europeas o IOGP.UK principalmente de empresas americanas. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.