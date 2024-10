INFORME SEMANAL 03.09.2024

¿Cómo está el mercado laboral en Estados Unidos? El mercado laboral en Estados Unidos ha mostrado signos de debilidad recientemente, especialmente tras el aumento de la tasa de desempleo al 4,3% en el informe de empleo de julio. Este incremento generó una fuerte liquidación de acciones, exacerbada por factores como el huracán Beryl, que afectó a Texas y provocó un aumento en las solicitudes de subsidio por desempleo en el estado. A pesar de que las condiciones meteorológicas han mejorado y las solicitudes iniciales de subsidio han disminuido, las solicitudes continuas permanecen en su nivel más alto desde noviembre del año pasado, lo que sugiere que el desempleo podría ser más persistente de lo que se pensaba. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además, los datos recientes muestran un aumento tanto en los despidos temporales como permanentes, siendo este último más preocupante desde febrero. Aunque parte de los despidos temporales puede estar relacionado con el huracán Beryl, los despidos permanentes han aumentado de manera significativa en estados como California, Nueva Jersey y Michigan. Este incremento en los despidos, sumado a una revisión anual del empleo que arrojó 818.000 empleos menos de lo esperado, pone en duda la solidez del mercado laboral, a pesar de la normalización tras el huracán. Descargue el Informe Completo Aquí |

