INFORME SEMANAL 09.09.2024

Es hora de los recortes de septiembre El inicio de septiembre ha estado marcado por datos pesimistas sobre la actividad industrial en Estados Unidos. El índice ISM manufacturero registró un desempeño inferior al esperado, con una lectura de 47,2 frente a la proyección de 47,5, mientras que el sector servicios mostró un mejor comportamiento con 51,5 (superando ligeramente la estimación de 51,4). Esta falta de coherencia entre ambos sectores dificulta la evaluación de la salud global de la economía estadounidense.



Además, el mercado laboral ha enviado señales mixtas, con 500.000 vacantes menos de lo anticipado y un informe NFP más débil de lo esperado, aunque con una mejora intermensual

