InMode cae un 8% en medio del ataque iraní y la reestructuración de su liderazgo

La empresa israelí InMode (INMD.US), especializada en tecnologías médicas mínimamente invasivas y no invasivas, anunció hoy cambios significativos en su liderazgo: la salida de Shakil Lakhani, presidente de Norteamérica, junto con los directores médicos y Dan Wilson, vicepresidente de ventas de EE. UU. La empresa quiere optimizar su estructura en medio de la caída de los ingresos y las ganancias por acción; lucha por entrar en un nuevo sector de bienestar. InMode es conocida por sus dispositivos basados ​​en tecnología de radiofrecuencia (RF), que se utilizan en cirugía plástica, ginecología, dermatología, otorrinolaringología y oftalmología.

La valoración actual de InMode es débil, si asumimos que la empresa todavía tiene un margen neto muy alto (más del 40% en el segundo trimestre de 2024) y solo $9 millones de deuda frente a más de $750 millones en efectivo y equivalentes de efectivo; capitalización de mercado de $1.3 mil millones. A pesar de la enorme desaceleración de las ventas y las ganancias netas. El mayor riesgo para la empresa ahora es el riesgo de una escalada bélica (sede en Yokneam, Israel), con Irán bombardeando Israel. Fuente: Bloomberg Finance L.P , XTB Research Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: XTB Research

