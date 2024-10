Integrantes de la FED darán hoy su opinión 📃

Hoy conoceremos las actas de la 煤ltima reuni贸n de la Fed y los discursos de algunos de sus miembros. El evento m谩s importante de la semana sigue siendo la publicaci贸n ma帽ana del informe del IPC de Estados Unidos. Sin embargo, tras el reciente y s贸lido informe de empleo, los discursos de hoy de los representantes de la FED pueden ser decisivos. Actualmente, el mercado ha abandonado casi por completo el escenario de otro recorte de 50 puntos b谩sicos en la reuni贸n de noviembre. Los discursos de hoy, protagonizados por聽Logan, Goolsbee, Barkin, Jefferson y Collins, pueden arrojar algo de luz sobre c贸mo interpreta la Fed los recientes datos del mercado laboral y c贸mo podr铆an afectar la decisi贸n de la pr贸xima reuni贸n. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Por su parte, las actas de la 煤ltima reuni贸n de la Fed pueden proporcionar m谩s informaci贸n para una mejor comprensi贸n de la pol铆tica de la Reserva Federal. Sin embargo, es probable que el enfoque general se mantenga en l铆nea con el mensaje que traslad贸 Jerome Powell durante la reuni贸n del mes de septiembre.

聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "