Intel sube un 2% tras presentar nuevos productos de IA 🔔

Intel ha presentado sus soluciones de IA de pr贸xima generaci贸n, la CPU Xeon 6 y el acelerador de IA Gaudi 3, con el objetivo de desafiar el dominio de Nvidia en el mercado de la IA. El Xeon 6, construido con n煤cleos P, ofrece el doble de rendimiento que su predecesor y est谩 dise帽ado para IA y computaci贸n de alto rendimiento, mientras que el Gaudi 3 apunta a aplicaciones de IA generativa a gran escala. A pesar de los avances, Intel se enfrenta a una dura competencia de Nvidia y AMD, con las acciones de Nvidia subiendo un 140% en lo que va de a帽o, mientras que las de Intel han ca铆do un 50%. Intel est谩 atravesando una importante transformaci贸n bajo la direcci贸n del CEO Pat Gelsinger, centr谩ndose en el desarrollo avanzado de chips y la expansi贸n de sus capacidades de fabricaci贸n. La empresa se ha enfrentado a desaf铆os recientes, incluidos unos beneficios decepcionantes y reducciones de plantilla, lo que la convierte en un posible objetivo de adquisici贸n para Qualcomm. A pesar de estas dificultades, Intel sigue consiguiendo clientes importantes como Amazon y Microsoft para su negocio de chips personalizados y planea separar su segmento de fundici贸n de sus operaciones de dise帽o para mejorar la confianza de los clientes. Intel (intervalo D1) Las acciones de Intel parecen estar estabiliz谩ndose despu茅s de las importantes ca铆das de finales de julio. Durante agosto y septiembre, el precio de las acciones ha oscilado entre 19 y 21 d贸lares, y en las 煤ltimas sesiones de negociaci贸n ha habido un intento de superar este rango. Actualmente, las acciones suben un 2,0 % en un intervalo diario. Fuente: xStation 5

