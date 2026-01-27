Intento de rebote del gas natural 📈 El clima en la Costa Este de EE. UU. en el foco

Los futuros del gas natural Henry Hub de EE. UU. (NATGAS – Gas Natural) están girando gradualmente al alza nuevamente tras el rollover de los contratos y una corrección posterior al rally de la semana pasada, luego del fuerte repunte del lunes y el posterior retroceso desde máximos de tres años. El salto previo estuvo impulsado por la tormenta invernal Fern y los congelamientos generalizados de producción en cuencas clave.

El rally estuvo liderado inicialmente por la demanda . El consumo residencial y comercial subió hasta alrededor de 69 Bcf el lunes, un pico estacional típico de olas de frío intenso. La demanda del sector eléctrico también se disparó con fuerza. La quema de gas para generación eléctrica se estima cerca de 50 Bcf , un nivel comparable a los días más calurosos del verano pasado, aunque esta vez en pleno invierno.

En el corto plazo, la pregunta clave es cuánto tiempo dura este shock de demanda . Los pronósticos sugieren que la demanda seguirá excepcionalmente elevada hasta que las temperaturas comiencen a moderarse a inicios de la próxima semana, lo que mantiene al mercado físico extremadamente ajustado.

En la curva de futuros , el contrato del primer mes se comporta como suele hacerlo un contrato cercano a vencimiento. Por ejemplo, el contrato febrero del NYMEX cae alrededor de 3% antes de su vencimiento del miércoles, mientras la atención del mercado se desplaza hacia los meses de entrega siguientes.

El contrato marzo baja cerca de 3,5% hasta la zona de 3,84 USD , destacando la fuerte brecha entre la escasez inmediata de oferta y las expectativas de una normalización relativamente rápida. Este es un ejemplo clásico de backwardation impulsada por tormentas .

El segundo pilar de la narrativa es la interrupción de la oferta . Se han registrado cortes de producción en múltiples regiones de EE. UU., inicialmente estimados en unos 2 Bcf diarios , que luego se profundizaron bruscamente hasta 12 Bcf diarios , con la cuenca Pérmica y la Costa del Golfo siendo las más afectadas.

El principal debate del mercado ya no es si la tormenta fue relevante, sino qué tan rápido vuelve la producción a la normalidad. El escenario predominante contempla condiciones ajustadas hasta mediados de semana, seguidas de un rebote notable de la oferta durante el fin de semana.

El retroceso no significa que el mercado se haya calmado por completo. Los inversores empiezan a descontar un máximo del episodio de frío y la posterior recuperación de la producción. Hasta que las temperaturas y la oferta se normalicen de forma efectiva, la alta volatilidad seguirá siendo el escenario base.



NATGAS – Gas Natural (marco temporal M15)



Fuente: xStation5

Pronósticos meteorológicos para EE. UU. indican que las temperaturas frías podrían persistir en la Costa Este a inicios de febrero.



Fuente: NOAA, CPC