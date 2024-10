Intuitive Machines repunta un 53% gracias al contrato con la NASA📈

Las acciones de Intuitive Machines suben hoy m谩s del 50% tras firmar la firma de un contrato con la NASA por un valor m谩ximo de 4.820 millones de d贸lares para sat茅lites de datos lunares. La capitalizaci贸n de mercado actual de Intuitive Machines es de 1.100 millones de d贸lares, sin embargo, la enorme cantidad de deuda y la diluci贸n de los accionistas acabaron con una gran ca铆da de las acciones desde 2021. Tambi茅n podemos ver una mejora de los sentimientos en otras empresas de cargas 煤tiles espaciales: Momentus aumenta casi un 6%, pero Vrigin Galactic cae un 3% y las acciones de Redwire se mantienen estables.

Los analistas de Cantor Fitzgerald comentaron que este acuerdo es una prueba de que la empresa puede conseguir acuerdos a largo plazo y puede ser un catalizador para mejorar los sentimientos. La propia empresa calificó este acuerdo como un "punto de inflexión" para sus operaciones comerciales. Intuitive Machines fue la primera empresa estadounidense en liderar una misión de carga de aterrizaje suave en febrero de 2024, y firmó otro acuerdo de entrega de carga espacial en agosto (por un valor de 117 millones de dólares, para seis cargas útiles de investigación y tecnología al Polo Sur de la Luna).

