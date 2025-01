Intuitive Surgical cae un 5% a pesar de sus sólidos beneficios del cuarto trimestre 🚩¿Disminución del ritmo de crecimiento?

Las acciones de Intuitive Surgical (ISRG.US) est谩n cayendo un 5% despu茅s de sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2024, a pesar de que la compa帽铆a super贸 las previsiones de ingresos y beneficios por acci贸n. Parte de la raz贸n de la disminuci贸n fue que la compa帽铆a espera que las operaciones de 2025 crezcan entre un 13% y un 16% interanual, por lo que est谩 por debajo de la tasa de crecimiento del 17% en 2024. Los analistas esperaban un crecimiento del 17,1% en 2025. La compa帽铆a instal贸 tantos Se vendieron 174 robots Da Vinci 5 en EE. UU. en el cuarto trimestre, frente a los 110 del tercer trimestre de 2024, pero las estrategias de precios en el mercado chino arrojaron resultados m谩s d茅biles de lo esperado. Resultados financieros del cuarto trimestre de 2024 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Intuitive Surgical logr贸 beneficios ajustados por acci贸n de $2,21, superando las previsiones de $1,79 en m谩s del 22 %

Los ingresos fueron de 2.410 millones de d贸lares, superando las expectativas de 2.250 millones de d贸lares. El crecimiento de las ventas interanual fue del 25%.

El crecimiento de las ventas interanual fue del 25%. La empresa instal贸 493 nuevos sistemas quir煤rgicos, incluidos 174 da Vinci 5; Aproximadamente el 66% de las ventas superaron las expectativas.

El n煤mero de procedimientos realizados con los sistemas de Intuitive Surgical aument贸 un 18%, impulsando mayores ventas de instrumentos y accesorios quir煤rgicos desechables.

Las ventas de instrumentos aumentaron un 23% hasta alcanzar los 1.410 millones de d贸lares en el cuarto trimestre, lo que super贸 las previsiones de 1.370 millones de d贸lares.

Intuitive Surgical ten铆a una penetraci贸n de alrededor del 34% del mercado de cirug铆a rob贸tica a fines de 2024, lo que podr铆a darle espacio a largo plazo para duplicar su mercado objetivo en el futuro (22 millones de cirug铆as por a帽o).

La escala actual de Intuitive es de 8 millones de cirug铆as por a帽o, sin incluir las 700.000 adicionales por a帽o asociadas con el robot de biopsia de pulm贸n, Ion. Oppenheimer con evaluaci贸n tentativa de Intuitive Intuitive Surgical ha firmado un importante acuerdo de distribuci贸n por valor de 290 millones de euros, que se concretar谩 en 2026. El acuerdo otorgar谩 a la empresa presencia directa en Italia, Espa帽a y Portugal. La empresa tambi茅n ha recibido la aprobaci贸n para indicaciones tor谩cicas y colorrectales para el sistema SP, lo que probablemente ayudar谩 a comercializar el producto. Sin embargo, los analistas de Oppenheimer se帽alaron varias preocupaciones en torno a la valoraci贸n y el negocio: Estiman que el mercado estadounidense de productos de Intuitive Surgical parece estar alcanzando niveles de saturaci贸n. El valor a帽adido del nuevo sistema dV5, cuyo precio es hasta un 30% superior al del modelo Xi anterior, sigue siendo incierto.

Por otro lado, Truist Securities, Deutsche Bank, BTIG y Raymond James han elevado sus precios objetivo para las acciones de ISRG; Bernstein reafirm贸 su calificaci贸n Outperform y estableci贸 un precio objetivo de $700.

El margen bruto de la empresa fue del 69,5% y el margen operativo fue del 38,4%. Los fuertes m谩rgenes de ventas de los nuevos robots Da Vinci 5 contribuyeron a los impresionantes resultados trimestrales.

Los analistas predicen que el rendimiento financiero de la compa帽铆a mejorar谩 a lo largo del a帽o. Las perspectivas de crecimiento est谩n respaldadas por cinco ciclos de productos innovadores que, seg煤n el an谩lisis de Bernstein, acelerar谩n el crecimiento de la empresa en el futuro cercano. En un escenario optimista, los analistas predicen que el BPA de Intuitive Surgical podr铆a alcanzar los $11,50 para 2026. El crecimiento de los ingresos, la s贸lida salud financiera y la esperada introducci贸n generalizada del nuevo sistema dV5 son factores clave que respaldan el optimismo. Acciones de Intuitive Surgical (D1) Sin embargo, las acciones de la compa帽铆a est谩n retrocediendo casi un 5% hoy, perdiendo relativamente poco de las recientes ganancias euf贸ricas. Los inversores pueden estar notando que la valoraci贸n de la empresa se ha vuelto desafiante debido a la gran salud del negocio, y cualquier 'peque帽o tropiezo' podr铆a ser costoso para los nuevos accionistas. La relaci贸n precio/beneficio es casi 4 veces el promedio de las compa帽铆as del S&P 500 y actualmente se sit煤a en alrededor de 93 veces las ganancias anuales de Intuitive Surgical. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "