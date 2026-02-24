¿Inversión o disciplina? Texas Instruments busca equilibrio

Texas Instruments, uno de los mayores productores de chips analógicos y de procesamiento de señal embebido, confirmó que su CapEx para el ejercicio fiscal 2026 se reducirá significativamente a USD 2.000–3.000 millones, frente a los aproximadamente USD 4.600 millones invertidos en 2025. La decisión generó presión de corto plazo en la acción, ya que el mercado la interpreta como una señal de cautela ante un entorno incierto.

Resultados financieros y estrategia

En los resultados del cuarto trimestre de 2025, Texas Instruments reportó USD 4.420 millones en ingresos, lo que representa un crecimiento interanual de 10%, mientras que el BPA de USD 1,27 se ubicó levemente por debajo de las expectativas.

La administración destacó una desaceleración en la dinámica de crecimiento de ingresos y la necesidad de mantener flexibilidad ante las condiciones de mercado. Para el primer trimestre de 2026, la guía anticipa ingresos entre USD 4.320 y 4.680 millones y un BPA de USD 1,22–1,48, niveles que el mercado percibe como superiores a la estacionalidad habitual.

Entre los segmentos de mayor crecimiento destaca la demanda vinculada a centros de datos, con expansión a doble dígito, compensando parcialmente la recuperación más lenta en otros segmentos de semiconductores.

Capex y gestión de capital

La reducción del Capex tiene dos impulsores principales. Primero, la compañía continúa desarrollando infraestructura productiva propia, incluyendo fábricas avanzadas de obleas de 300 mm, que anteriormente elevaron el gasto de capital. Segundo, la administración optó por ejercer mayor control sobre el gasto, priorizando la mejora del flujo de caja libre en lugar de expandir agresivamente la capacidad.

Este enfoque puede interpretarse como respuesta a la presión del mercado por mayor eficiencia de capital y foco en rentabilidad, más que en expansión de capacidad.

Desafíos actuales del mercado

El entorno actual es altamente dinámico y exigente. Algunas compañías anuncian elevados planes de inversión, lo que refleja ambición, pero también genera temores de sobreinversión. En contraste, aquellas que reducen Capex enfrentan dudas sobre su compromiso con el crecimiento futuro.

En este contexto, encontrar el equilibrio adecuado resulta complejo. Los mercados muestran mayor selectividad en la asignación de capital. Anunciar producción de chips en EE.UU. o mayor exposición a inteligencia artificial ya no garantiza automáticamente subas en la acción. Los inversionistas demandan una combinación de control de costos, disciplina financiera y ejecución de crecimiento.

Implicancias estratégicas

La reducción del CapEx 2026 señala que Texas Instruments prioriza disciplina de capital, lo que podría fortalecer la generación de flujo de caja libre en el mediano plazo.

El flujo de caja libre por acción continúa siendo una métrica clave de valoración, y el ajuste de Capex respalda este enfoque.

El segmento de chips analógicos aún enfrenta recuperación incierta de demanda, dependiente de la actividad industrial global y automatización.

Si bien el recorte puede limitar entusiasmo de corto plazo, la mejora operativa y la posición en segmentos estratégicos podrían sostener la valoración a largo plazo.

Las inversiones en fábricas en EE.UU. y la adquisición de Silicon Labs reflejan un balance entre disciplina financiera y expansión del portafolio, particularmente en conectividad inalámbrica e IoT.

