Cierre de mercado: NVDA Repunta y el petróleo cae, impulsando las acciones

Los mercados avanzaron hoy impulsados por la caída del petróleo (con el crudo estadounidense en 93,50 dólares) ante indicios de mayor tráfico por el estrecho de Ormuz y la posibilidad de nuevas liberaciones de reservas estratégicas. El S&P 500 subió cerca de un 1%, liderado por tecnología encabezada por el repunte de Nvidia, cuya conferencia de IA arrancó el lunes, mientras los bonos del Tesoro ganaron, el dólar cayó y el bitcoin superó los 73.000 dólares. En el frente geopolítico, Trump mantuvo la presión sobre Irán, aunque Washington confirmó que permite el tránsito de petróleo iraní por Ormuz.

Fuente: xStation

Noticias Claves

Geopolítica

Trump señaló que Irán "quiere llegar a un acuerdo" y que las conversaciones están en marcha, lo que presionó a la baja los precios del petróleo. Washington confirmó que permite deliberadamente el tránsito de petroleros iraníes, chinos e indios por Ormuz, una concesión táctica que sugiere una reapertura gradual no declarada. Trump indicó que la guerra terminará pronto, que varios países se han comprometido a ayudar a asegurar el estrecho y que los precios del petróleo caerán "como una roca" una vez concluya el conflicto.

Estados Unidos

La producción industrial estadounidense sorprendió al alza en febrero con un aumento del 0,2% intermensual, encadenando cuatro meses consecutivos de ganancias y un crecimiento del 1,44% interanual. La manufactura también superó expectativas, impulsada por vehículos, químicos y plásticos, aunque los derivados del petróleo y alimentos registraron caídas.

China

El negociador comercial chino Li indicó que las conversaciones con EE.UU. incluyeron una posible extensión de las suspensiones arancelarias, señal de que ambas partes mantienen canales de diálogo activos en medio de las tensiones comerciales vigentes.

Petróleo

La AIE dispone de más de 1.400 millones de barriles de reservas de emergencia disponibles si fuera necesario, aunque su director ejecutivo advirtió que la liberación actual es un colchón temporal y que la solución duradera pasa por la reapertura del estrecho de Ormuz, actualmente paralizado por el conflicto.

Metales

El oro cotizó en torno a los 5.000 dólares la onza en un rango estrecho, mientras el dólar se apreció cerca de un 2% desde el inicio del conflicto a expensas del metal precioso. La jornada estuvo marcada por una interrupción de más de dos horas en la negociación electrónica de la Bolsa de Metales de Londres, en un momento crítico del calendario de materias primas.

Bitcoin

El bitcoin subió cerca de un 4% hasta los 74.512 dólares, su nivel más alto en casi seis semanas, ante el optimismo de que la inestabilidad vinculada al conflicto de Oriente Medio podría estar aminorando. El resto del mercado cripto amplificó las ganancias: Solana y XRP avanzaron hasta un 7%, mientras Ether lideró con un alza de hasta un 10%, su mayor subida desde marzo.

Acciones

Nvidia dominó la jornada en renta variable: su CEO Jensen Huang proyectó ingresos de al menos un billón de dólares para el período 2025–2027, con el 60% del negocio dirigido a grandes proveedores de nube. Las acciones de Nebius se dispararon tras firmar acuerdos de infraestructura de IA con Meta por hasta 27.000 millones de dólares en cinco años. Además, se reportó que una reducción de plantilla del 20% en una compañía del sector podría generar ahorros de 6.000 millones y un incremento del 5% en beneficios ajustados.

Análisis US100

El precio ha realizado una ruptura de la directriz bajista tras la cual se observó un retroceso que terminó consolidándose sobre esta línea. Actualmente el movimiento se aproxima a la resistencia clave de 24.921 puntos nivel en el que el precio comienza a mostrar señales de reversión. El comportamiento del precio en esta zona será determinante para definir la estructura del mercado en el corto plazo.

Si el precio no logra consolidar una ruptura por encima de este rango podríamos ver un retorno de la presión bajista que lleve al activo a buscar el soporte en 24.381 puntos. Por el contrario una ruptura clara de la resistencia en 24.921 abriría un escenario positivo de continuidad alcista con proyección hacia la siguiente resistencia relevante ubicada en los 25.242 puntos.

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Fuente: xStation5

Análisis OIL.WTI

El precio ha mantenido una estructura correctiva y recientemente ha realizado una ruptura del nivel de 95.54 puntos. Tras este quiebre el pullback ha evidenciado una mayor persistencia de la presión bajista lo que sugiere debilidad en el movimiento. Mientras el precio se mantenga por debajo de este nivel podría producirse una extensión de la caída con proyección hacia el soporte clave situado en torno a los 88.71 puntos.

Por otro lado un cambio en la dinámica de la tendencia requeriría la superación del nivel de 95.04 puntos lo que abriría la puerta a una posible continuidad alcista en busca de la región de los 100.03 puntos. A nivel del indicador MACD se observa una divergencia alcista por lo que la reacción del precio en los niveles mencionados continuará siendo una referencia clave para confirmar el próximo movimiento del mercado.

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Fuente: xStation5

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