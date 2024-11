Inversores preocupados por las débiles lecturas de China

El sentimiento en los mercados occidentales es positivo hoy, aunque los inversores estaban claramente preocupados por las débiles lecturas de China, donde la inflación del IPC mostró un crecimiento menor al esperado en octubre, y los precios al productor cayeron aún más fuerte que en septiembre, aunque se esperaba una mejora; el Hang Seng cayó más del 1,5% después de los datos, pero los futuros de hoy mostraron una ligera mejora en el sentimiento. UBS rebajó el PIB chino de este año al 4% de crecimiento e indicó que es probable que 2025 sea mucho más débil en este sentido. Hoy podemos esperar una liquidez ligeramente menor en los mercados globales, y con los mercados en los EE. UU. parcialmente cerrados, es probable que la actividad en las grandes instituciones sea algo limitada; las acciones de los bancos estadounidenses no cotizarán hoy, debido al feriado. No hay publicaciones de resultados de grandes empresas estadounidenses programadas para hoy, ni discursos de los banqueros centrales. Calendario macro Inflación IPC (China, octubre; datos publicados el sábado 9 de noviembre de 2024): 0,3% interanual frente al pronóstico interanual del 0,4% y 0,4% en septiembre Inflación interanual del IPP: -2,9% frente al pronóstico -2,5% y -2,8% anteriormente Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Inflación IPC de Noruega (para octubre): 2,6% a/a vs 2,4% previsto y 3% anteriormente (0,6% m/m, 0,5% esperado después del 0,3% anterior) La ​​inflación del IPC de Noruega fue ligeramente superior a lo esperado, con un 2,6% interanual frente al 2,4% previsto y el 3% anterior. En términos mensuales, subió un 0,6%, se esperaba un 0,5% después del 0,3% anterior. El dólar estadounidense (USD) sube casi un 0,5% Inflación del IPC checo (para octubre): 2,8% interanual frente al 2,8% interanual previsto y el 2,6% anterior

