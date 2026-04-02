IPSA cae más de 1% presionado por retail e inmobiliarias en una jornada de alta dispersión

El S&P IPSA cerró la sesión de este miércoles 2 de abril en 10.739 puntos, con una caída de -1,08%, en una jornada marcada por una fuerte presión vendedora en la apertura y una recuperación parcial hacia el cierre, aunque insuficiente para revertir las pérdidas del día. El índice operó dentro de un rango amplio entre los 10.586 y 10.875 puntos, reflejando un mercado con alta volatilidad intradía y sin una dirección clara.

El movimiento se da en un contexto donde la bolsa chilena continúa enfrentando un entorno externo exigente, con el mercado global condicionado por el alza del petróleo y tensiones geopolíticas, factores que han elevado la cautela de los inversionistas y favorecido ajustes tácticos en portafolio.

Presión en consumo e inmobiliarias, soporte selectivo en financieros y utilities

La jornada estuvo marcada por una fuerte rotación sectorial, con una alta dispersión entre ganadores y perdedores. Por el lado positivo, destacaron avances puntuales que reflejan un soporte selectivo más que un impulso generalizado del mercado. Cencosud Shopping lideró las alzas con un +3,04%, mostrando un rebote relevante dentro del segmento inmobiliario comercial, mientras que Banco Itaú Chile subió +2,39%, evidenciando flujos específicos hacia el sector financiero. A esto se sumó SQM-B con un +1,00%, apoyada en el contexto de materias primas, junto a Colbún (+0,93%) y CCU (+0,91%), que aportaron cierta resiliencia desde sectores más defensivos como utilities y consumo básico. Este comportamiento es consistente con un mercado que, en el actual entorno, tiende a privilegiar compañías con mayor estabilidad de flujos o exposición a drivers externos como commodities, en línea con la estructura del IPSA, donde sectores como banca, utilities y recursos naturales suelen tener un peso determinante.

Fuente: XTB Research

En contraste, la presión vendedora se concentró de forma clara en segmentos más cíclicos, particularmente en consumo discrecional e inmobiliarias, donde se observaron caídas pronunciadas. Mallplaza retrocedió -6,79% y Parque Arauco -6,03%, liderando las pérdidas dentro del segmento inmobiliario, mientras que Embotelladora Andina cayó -5,81%, reflejando debilidad en consumo. A esto se sumaron descensos en Engie (-3,18%), CMPC (-2,51%) y SMU (-2,22%), configurando un bloque bajista amplio que terminó arrastrando al índice.

Fuente: XTB Research

En el sector financiero, si bien hubo señales mixtas, también se observó presión relevante en algunos nombres clave como Banco de Chile, que cayó -2,05%, lo que confirma que el soporte visto en otras entidades fue parcial y no suficiente para sostener al IPSA. En conjunto, esta dinámica sugiere un mercado que está ajustando valorizaciones en sectores que venían con buen desempeño previo, mientras los flujos se vuelven más selectivos y menos dependientes de un movimiento uniforme del índice.

Rotación activa con concentración y pérdida de tracción del índice

La jornada deja una señal más profunda que el simple balance negativo pues el IPSA está operando bajo una dinámica de flujos altamente selectivos, donde el índice pierde fuerza como bloque y el rendimiento se concentra en pocos nombres. Esto es consistente con la estructura del mercado chileno, un índice ponderado por capitalización y liquidez donde un grupo reducido de acciones tiene mayor incidencia en el movimiento total. En este contexto, los avances puntuales en compañías como Cencosud Shopping, Itaú o SQM no logran compensar caídas más amplias, evidenciando una pérdida de sincronía interna.

En términos de flujo, lo observado hoy combina dos dinámicas, por un lado, entradas selectivas en compañías con visibilidad de utilidades o drivers estructurales, y por otro, salidas más generalizadas en sectores cíclicos, especialmente retail, inmobiliarias y consumo. Esta divergencia es parte de un patrón más amplio que se ha consolidado en 2026, donde los retornos del mercado chileno se concentran en sectores y acciones específicas, más que en un impulso transversal del índice. En la práctica, esto refleja un inversionista más táctico, que prioriza historias individuales por sobre exposición pasiva al IPSA.

El hecho de que el volumen se mantenga activo en papeles relevantes confirma que se trata de una jornada de reposicionamiento de portafolios, probablemente asociado a toma de utilidades tras niveles elevados del índice, que ha operado dentro de rangos altos en 2026. Este tipo de comportamiento suele marcar fases de consolidación, donde el mercado mantiene liquidez pero pierde dirección clara, aumentando la dependencia de la selección de activos por sobre el movimiento agregado del benchmark.

Análisis técnico

ECH.US (M15)

Fuente: xStation

En ECH.US en M15 se observa una estructura alcista previa que pierde continuidad tras rechazar la zona de 40.49–40.54, área marcada como resistencia donde el precio muestra múltiples intentos fallidos y mechas superiores (círculo). El impulso alcista previo se desarrolla con expansión de bandas de Bollinger y pendiente positiva de la media, pero posteriormente aparece una corrección impulsiva hacia la zona de 39.15, donde el precio encuentra reacción y genera un rebote técnico. Actualmente, el precio se mantiene entre 40.17 y 40.49, con la media móvil comenzando a aplanarse y el precio oscilando cerca de ella, lo que sugiere transición desde tendencia a fase más lateral. Las bandas de Bollinger comienzan a contraerse tras la expansión, indicando reducción de volatilidad.

El RSI se ubica en zona media (~50), alejándose de la sobrecompra previa (marcada cerca de 70), lo que refleja pérdida de momentum alcista, mientras que el ADX muestra debilitamiento progresivo de la tendencia con líneas direccionales convergiendo. La zona de 40.49 sigue actuando como techo técnico relevante, mientras que 39.15 se mantiene como soporte inmediato tras la reacción previa. El comportamiento del precio dentro de este rango, junto con la compresión de volatilidad y la pérdida de pendiente en la media, podría estar reflejando una fase de consolidación tras el movimiento direccional anterior.