ISM manufacturero de EE.UU. y datos de empleo en Europa

Los mercados se centrarán hoy en las cifras de desempleo de Alemania y los datos de manufactura de Estados Unidos, mientras que también vigilarán la actividad hipotecaria del Reino Unido y los inventarios de gas natural de la EIA. Los datos de empleo de Alemania proporcionarán información sobre la mayor economía de Europa, mientras que el ISM manufacturero de Estados Unidos podría influir en las expectativas de política de la Fed. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Publicaciones macro del día Informe de empleo en Alemania (09:55) Tasa de desempleo - Previsión: 6,2%, anterior: 6,1%. Actividad hipotecaria en Reino Unido (10:30) Préstamos hipotecarios - Previsión: 3.200 millones, anterior: 3.435 millones.

Aprobaciones hipotecarias - Previsión: 68.650 millones, anterior: 68.303 millones.

Crédito al consumo - Previsión: 1.200 millones, anterior: 1.098 millones.

Oferta monetaria M4 - Anterior: -0,1%. Índice ISM manufacturero en Estados Unidos (16:00) PMI manufacturero - Pronóstico: 48,2. Anterior: 48,4.

Precios pagados - Pronóstico: 51,8. Anterior: 50,3.

Índice de empleo - Anterior: 48,1.

Índice de nuevos pedidos - Anterior: 50,4. Discursos de banqueros centrales 17:00 - Reserva Federal El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, hablará sobre las perspectivas económicas y la política monetaria. 17:00 - Banco Central Europeo El economista jefe Philip Lane hablará sobre política monetaria y condiciones económicas.

