Jerome Powell y DonaldTrump lastran a los índices americanos

Wall Street se vio lastrado ayer por las fuertes caídas de las acciones tecnológicas después de que Donald Trump impusiera restricciones a la venta de chips H20 de Nvidia a China (Nasdaq: -3,1%, S&P 500: -2,25%, DJIA: -1,7%, Russell 2000: -1%). Además tampoco fue muy positivo el discurso del presidente de la FED, Jerome Powell, que según comentó ayer, una economía más débil y una inflación más elevada podrían suponer una amenaza para el doble mandato de la Fed, y es probable que el desempleo y la inflación se desvíen del equilibrio en 2025. Según Powell, los aranceles propuestos por Donald Trump habían sido más agresivos de lo esperado, por lo que la inflación ya no sería un evento transitorio como podría esperar. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Así por tanto las esperanzas de un rápido regreso a los recortes de tipos de interés se han desvanecido, lo que afectó la confianza en el mercado bursátil, a la vez que impulsó los precios del oro (+3% ayer) y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense (+0,54%). Japón y EEUU avanzan en las negociaciones El progreso en las negociaciones comerciales entre EEUU y Japón ha generado gran entusiasmo en toda la región Asia-Pacífico. Los mercados cerraron con avances en el HSCEI de China (+1,2%), el Nikkei 225 de Japón (+0,85%), el Kospi de Corea del Sur (+0,8%) y el S&P/ASX 200 de Australia (+0,64%). El desempleo en Australia se mantuvo sin cambios en marzo (4,1%), mientras que la variación del empleo fue ligeramente inferior a las expectativas (32.200, previsión: 40.000). La inflación del IPC en Nueva Zelanda aumentó en el primer trimestre de 2025 por encima de las expectativas (2,5% interanual, previsión: 2,4%, anterior: 2,2%), aunque esto no redujo las expectativas de un recorte de 75 puntos básicos en la tasa de interés en mayo. El aumento de precios se debió a los costos de los alimentos, la gasolina y la educación. En el mercado de divisas, observamos una corrección a la baja en las divisas del G10 frente al dólar (USDIDX: +0,18%), con una caída promedio del 0,2-0,4%. Los mayores perdedores son el dólar australiano (AUD/USD: -0,48%) y el yen, en respuesta a las declaraciones de Trump sobre el "gran progreso" en las negociaciones arancelarias con Japón (USD/JPY: +0,48%). El franco suizo, que anteriormente se beneficiaba significativamente de la debilidad del dólar, también está retrocediendo (USD/CHF: +0,4%). El EUR/USD baja un 0,3%, hasta 1,1366. Los resultados de TSMC sorprenden al alza Los resultados del primer trimestre de 2025 de TSMC superaron las expectativas de los inversores. Los ingresos netos alcanzaron los 361.500 millones de dólares (+60%, previsión: 346,76), con un margen del 58,8% (previsión: 58,1%). Entre los datos más positivos de la presentación destaca que la compañía ha mantenido su perspectiva de crecimiento de ingresos para 2025, lo que sugiere que el mayor fabricante de chips del mundo confía en superar las consecuencias industriales y económicas de una posible guerra comercial. La firma espera aún un crecimiento de alrededor del 20% este año, similar a lo establecido en enero. El oro sigue rompiendo máximos El oro está experimentando una ligera corrección tras la euforia de ayer (-0,3%, hasta los 3.333 $/oz), y la plata también baja (-0,7%, hasta los 32,53 $/oz). El petróleo Brent y el WTI siguen subiendo tras el informe del DOE de ayer (subieron un 1,3% y un 1,6%, respectivamente), y los futuros del gas natural también se recuperan (+0,3%). El sentimiento en torno a las criptomonedas se mantiene positivo. Bitcoin subió un 0,15% hasta los 84.440 $, Ethereum un 1,8% hasta los 1.600 $, y también se observaron ganancias en Chainlink (+1,3%), Dogecoin (+0,7%), Sushi (+0,9%) y Solana (+0,1%). El evento macroeconómico clave de hoy será la decisión del BCE sobre los tipos de interés en la eurozona.



