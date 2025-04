Johnson & Johnson sorprende con resultados del primer trimestre pero sus acciones caen 📉

A pesar de haber presentado unos resultados del primer trimestre mejores de lo esperado, Johnson & Johnson (JNJ.US) no logr贸 entusiasmar al mercado. La acci贸n cay贸 ligeramente el martes, reflejando una preocupaci贸n m谩s generalizada por los posibles aranceles sobre medicamentos y los litigios legales en curso. Las acciones retrocedieron cerca de un 1鈥% en operaciones previas a la apertura, situ谩ndose en torno a los 153 d贸lares, mientras los futuros del S&P 500 y del Nasdaq se manten铆an planos, lo que evidencia que el mercado ya no reacciona 煤nicamente a las sorpresas positivas en beneficios. No obstante, la compa帽铆a sanitaria estadounidense, con fuerte presencia en farmac茅utica, biotecnolog铆a y tecnolog铆as m茅dicas, mantiene un s贸lido inicio de 2025. Resultados 1T 2025 鈥 Johnson & Johnson Beneficio por acci贸n (BPA): 2,77鈥疷SD (vs. 2,60鈥疷SD esperados)

Ingresos: 21.900 millones USD ( +2,4鈥% interanual )

Perspectiva actualizada de ventas operativas para 2025: revisada al alza a 92.000 millones USD

Previsi贸n de beneficio anual por acci贸n: mantenida en un crecimiento del 2-6鈥% La empresa tambi茅n revis贸 su previsi贸n anual tras completar la adquisici贸n de Intra-Cellular Therapies y la incorporaci贸n de Caplyta, tratamiento para el trastorno bipolar y la depresi贸n, a su portafolio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Rendimiento por segmentos El segmento farmac茅utico de Johnson & Johnson creci贸 un 4,2鈥%, impulsado por mayores ventas en oncolog铆a, inmunolog铆a y terapias cardiovasculares. Su divisi贸n MedTech tambi茅n creci贸 un 4,1鈥%, respaldada por adquisiciones y desinversiones. Principales avances regulatorios: Aprobaci贸n de la FDA para Tremfya , en tratamiento de la enfermedad de Crohn

Aprobaci贸n de la UE para Rybrevant, en ciertos tipos de c谩ncer de pulm贸n Estos avances refuerzan el posicionamiento de J&J en mercados especializados de alto valor a帽adido. Aranceles y litigios: obst谩culos persistentes El sentimiento de los inversores se ha visto afectado por se帽ales desde Washington. Donald Trump insinu贸 recientemente nuevos aranceles dirigidos al sector farmac茅utico. Justo antes de la publicaci贸n de resultados, reguladores iniciaron una investigaci贸n sobre las importaciones de medicamentos en EE.鈥疷U., lo cual podr铆a allanar el camino para nuevas restricciones comerciales. Este contexto probablemente explique la tibia reacci贸n del mercado frente a unos resultados positivos. Simult谩neamente, J&J sigue enfrentando un largo proceso judicial relacionado con el talco para beb茅s. En marzo, un tribunal en Texas bloque贸 el intento de la empresa de transferir responsabilidades legales mediante una bancarrota de su filial Red River Talc. J&J califica las demandas como infundadas y basadas en 鈥渃iencia basura鈥

La empresa alega que parte del litigio est谩 financiado por inversores extranjeros

Ha declarado que no tiene intenci贸n de llegar a un acuerdo y planea recuperar hasta 7.000 millones USD de sus reservas legales A pesar de los desaf铆os legales y macroecon贸micos, Johnson & Johnson sigue siendo considerada una empresa defensiva s贸lida. Su portafolio diversificado y presencia en m煤ltiples segmentos del sector salud le confieren estabilidad en momentos de turbulencia. Aun as铆, el escenario de guerra comercial incipiente podr铆a presionar el sentimiento del mercado. Desde que se anunciaron posibles aranceles a medicamentos el 2 de abril, las acciones de J&J han retrocedido solo un 0,6鈥%, mientras que el S&P 500 ha ca铆do casi un 5鈥% en el mismo periodo. En lo que va del a帽o, el papel de J&J sube m谩s del 6鈥%, superando ampliamente al mercado, que acumula una ca铆da del 8鈥%. Resumen de resultados Supera expectativas tanto en ingresos como en beneficios

Revisi贸n al alza de la gu铆a de ventas operativas 2025

Crecimiento en los segmentos farmac茅utico y MedTech

Enfrenta riesgos por aranceles y litigios relacionados con el talco

La acci贸n se mantiene defensiva en un entorno vol谩til Acci贸n de Johnson & Johnson (Gr谩fico diario) Aunque las acciones de J&J han tenido un modesto avance en 2025, mantienen una tendencia de largo plazo positiva. Un nivel t茅cnico de resistencia clave se encuentra en la media m贸vil exponencial de 200 d铆as (~157 USD). A pesar del s贸lido negocio de la compa帽铆a, el PER actual de 18 es relativamente alto, especialmente si se considera que opera en un sector maduro y con bajo crecimiento estructural, que podr铆a verse afectado por futuros aranceles al sector farmac茅utico. Fuente: xStation5 Cuadro Financiero de Jonhson & Johnson

