Johnson & Johnson sube tras superar ligeramente las expectativas para el tercer trimestre de 2024 📊

Johnson & Johnson (JNJ.US) public贸 hoy sus resultados del tercer trimestre de 2024. Las ventas de la compa帽铆a en el segmento MedTech resultaron ser inferiores a las previsiones del mercado, sin embargo, en el nivel de rentabilidad, J&J sorprendi贸 positivamente al mercado. El precio de las acciones de la compa帽铆a se est谩 acercando a los l铆mites superiores de la amplia tendencia bajista en la que se encuentra la compa帽铆a desde principios de este a帽o. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5 La compa帽铆a inform贸 de unas ventas de 22.470 millones de d贸lares, una ligera mejora respecto al a帽o anterior (+5,5% interanual). El mayor crecimiento de las ventas lo registr贸 el producto Darzalex, cuyos ingresos aumentaron un 21% interanual. En el segmento MedTech, la compa帽铆a inform贸 de 7.890 millones de PLN, que fue inferior a las expectativas del mercado. El BPA ajustado tuvo un mejor desempe帽o, llegando a 2,42 d贸lares, superando las expectativas de 2,19 d贸lares por acci贸n. El ajuste incluy贸 alrededor de $3 mil millones en costos de eventos 煤nicos relacionados con costos legales y de adquisici贸n. Johnson & Johnson redujo sus proyecciones de rentabilidad para todo el a帽o 2024, principalmente debido a la adquisici贸n de V-Wave. Las nuevas proyecciones de la compa帽铆a prev茅n beneficios ajustados por acci贸n en el rango de: $9,88-$9,98 (frente a proyecciones anteriores de $9,97-$10,07). 聽 RESULTADOS DEL 3T24: Ventas $22.47 mil millones, estimados $22.16 mil millones Ingresos MedTech $7.89 mil millones, +5.8% a/a, estimados $8.03 mil millones Ingresos de Imbruvica $753 millones, -6.8% a/a, estimados $746.2 millones Ingresos de Darzalex $3.02 mil millones, +21% a/a, $2.94 mil millones estimados Ingresos de Erleada $790 millones, estimado $ 766,4 millones Ingresos de Tremfya 1.01 mil millones de d贸lares, +13 % interanual, 1.06 mil millones de d贸lares estimados Ingresos de Remicade 419 millones de d贸lares, -9.1 % interanual, 324.7 millones de d贸lares estimados Ingresos de Stelar 2.68 mil millones de d贸lares, -6.6 % interanual, 2.61 mil millones de d贸lares estimados Ingresos de Zytiga 150 millones de d贸lares, -30 % interanual, 144,2 millones de d贸lares estimados Ingresos de Xarelto 592 millones de d贸lares, -5,3 % interanual, 563,5 millones de d贸lares estimados Ingresos de Simponi 516 millones de d贸lares, -18 % interanual, 476,9 millones de d贸lares estimados

BPAs ajustados 2,42 d贸lares, estimados 2,19 d贸lares

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "