JP Morgan cae un 5% por el recorte de las previsiones y los temores de una caída de las tasas de interés de la Fed 📉

Las acciones de JPMorgan Chase (JPM.US) cayeron casi un 5% hoy en medio de los comentarios del presidente del banco, Daniel Pinto. Pinto dijo a los analistas que el banco era demasiado optimista al proyectar los gastos y los ingresos netos por intereses (NII) del próximo año. La estimación actual de NII de $89.5 mil millones, según Pinto, "no es muy razonable" dadas las expectativas de cambios en las tasas de interés. Ahora los inversores saben que esta cifra será seguramente menor.

Las tarifas de banca de inversión del tercer trimestre podrían aumentar un 15%, mientras que los ingresos de los mercados podrían aumentar un 2%. Ambas medidas estuvieron por debajo de las expectativas de los mercados. Además, Goldman Sachs espera que los ingresos comerciales del tercer trimestre puedan caer hasta un 10% interanual. J.P. Morgan Chase (JPM.US, D1) J.P. Morgan prueba hoy el nivel de 205 dólares y podemos ver una creciente presión de venta en el sector financiero estadounidense, especialmente en el sector bancario, ya que los inversores apuestan más por los recortes de tipos de la Reserva Federal, respaldados por el debilitamiento del mercado laboral y la caída de los precios del petróleo, lo que indica menores riesgos de inflación a corto plazo. La venta masiva de acciones se detiene hoy en la zona de soporte de la EMA100 (la línea negra). Una caída por debajo de ella puede llevar a la prueba de 23,6 Fibonacci y la EMA200 (la línea roja) entre 192 y 196 dólares (patrón de reversión de tendencia potencialmente media). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

