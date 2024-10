JPMorgan Chase supera las estimaciones del tercer trimestre con un sólido margen de intereses y aumenta las previsiones para todo el año

JPMorgan Chase (JPM.US) publicó hoy su informe de resultados del tercer trimestre de 2024 antes de la sesión de Wall Street, en el que se revelaron unos beneficios mejores de lo esperado y un fuerte crecimiento de los ingresos netos por intereses. Las acciones subieron un 1,6% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Es probable que el mayor banco estadounidense por activos experimente una reacción positiva del mercado debido a su sólido rendimiento y al aumento de las previsiones para todo el año, a pesar de prepararse para mayores pérdidas crediticias. JPMorgan informó de unos resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado en varias áreas clave, incluidos los ingresos netos por intereses gestionados, los ingresos ajustados y los beneficios por acción. Las comisiones de banca de inversión del banco crecieron un 31%, mientras que los ingresos del mercado aumentaron un 8%. Los activos totales bajo gestión de JPMorgan alcanzaron los 3,90 billones de dólares, superando las expectativas de los analistas. El movimiento implícito de un día para la empresa basado en datos históricos fue del 3,28%, con una sorpresa media del 8,89% por encima del consenso para las ganancias por acción ajustadas. Aspectos destacados Beneficio neto de 12.900 millones de dólares, superando las expectativas pero un 2% menos que en el mismo periodo del año anterior

El margen de intereses neto gestionado alcanzó los 23.530 millones de dólares, superando las estimaciones

Ingresos ajustados de 43.320 millones de dólares, superando las expectativas

BPA de 4,37 dólares, por encima de la estimación de consenso de 3,98 dólares

Los activos bajo gestión crecieron hasta los 3,90 billones de dólares, superando las estimaciones

Expectativas de los analistas Fuente: Bloomberg Resultados del tercer trimestre de 2024 de JPMorgan Chase Ingreso neto por intereses gestionado: 23.530 millones de dólares frente a los 22.800 millones de dólares previstos

Ingresos ajustados: 43.320 millones de dólares frente a los 41.900 millones de dólares previstos

BPA: 4,37 dólares frente a los 3,98 dólares previstos

Beneficio neto: 12.900 millones de dólares frente a los 12.100 millones de dólares previstos (-2% interanual)

Préstamos totales: 1,34 billones de dólares vs $1.33 billones esperados

Depósitos totales: $2.43 billones vs $2.4 billones esperados Desglose por segmentos Ingresos de banca comunitaria y de consumo: $17.8 mil millones (-3 % interanual)

Ingresos de banca comercial y de inversión: $17.0 mil millones (+8 % interanual)

Ingresos de banca de inversión: $2.4 mil millones (+29 % interanual)

Ingresos de servicios de mercados y valores: $8.37 mil millones (+8 % interanual)

Ingresos de gestión de activos y patrimonio: $5.44 mil millones (+9 % interanual) Otras métricas clave Provisión para caídas crediticias: $3.11 mil millones vs $2.94 mil millones esperados

Pérdidas netas de activos: $2.09 mil millones vs $2.37 mil millones esperados

Rendimiento sobre el capital: 16 % vs 14.5 % esperado

Rendimiento sobre el capital común tangible: 19 % vs 17.5 %

Ratio CET1 estandarizado: 15,3% frente al 15,1% esperado

Valor contable por acción: 115,15 dólares frente a los 113,80 dólares esperados Notas adicionales JPMorgan elevó su previsión de ingresos netos por intereses para 2024 a ~91.500 millones de dólares, frente a los ~91.000 millones de dólares anteriores

El banco reservó 3.100 millones de dólares para posibles pérdidas crediticias, más del doble de sus provisiones en el tercer trimestre de 2023

Las comisiones de banca de inversión crecieron un 31%, mientras que los ingresos de los mercados aumentaron un 8%

El banco espera que los ingresos netos por intereses del cuarto trimestre de 2024 disminuyan ligeramente a 22.900 millones de dólares

JPMorgan ha advertido de que puede haber estado "obteniendo ganancias excesivas" en los beneficios por préstamos

El posible ciclo de flexibilización de la política de la Reserva Federal podría afectar a los ingresos netos por intereses futuros Fuente: xStation5

