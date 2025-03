Kashkari de la Reserva Federal aborda la incertidumbre sobre los aranceles; el dólar yen sube un 0,5%

Neel Kashkari, President of the Federal Reserve Bank of Minneapolis, commented today on the state of the U.S. economy, pointing to significant uncertainty related to trade tariffs. The U.S. dollar is gaining slightly, while the Japanese yen is under heavy pressure. Data from Japan showed no year-over-year growth in chain store sales for February, disappointing expectations for a 1% YoY increase.

Neel Kashkari, presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, comentó hoy sobre el estado de la economía de EE. UU., señalando una incertidumbre significativa relacionada con los aranceles comerciales. El dólar estadounidense está registrando un alza moderada, mientras que el yen japonés está bajo fuerte presión. Datos de Japón mostraron sin crecimiento interanual en las ventas de grandes cadenas para febrero, decepcionando las expectativas de un aumento del 1% interanual.

Neel Kashkari, Banco de la Reserva Federal de Mineápolis

El impacto de los aranceles en las tasas de interés más o menos se neutraliza, por lo que deberíamos mantenernos donde estamos.

No tengo certeza sobre el efecto de los aranceles.

Me tomo muy en serio el descenso en la confianza — cuanto más dure, más significativo se vuelve.

La buena noticia es que si se resuelve la incertidumbre comercial, la confianza podría restaurarse .

Es concebible que el descenso en la confianza tenga un impacto mayor que los propios aranceles.

Este es el cambio más significativo en el sentimiento en la última década, excluyendo la pandemia de coronavirus.

Una gran parte de este cambio proviene de la incertidumbre relacionada con los aranceles.

En el próximo año o dos, deberíamos estar en condiciones de bajar aún más las tasas de interés.

Tras la introducción de aranceles en 2018, observamos un menor retorno de la manufactura hacia EE. UU. desde otros países.

Comparado con otras naciones, EE. UU. está relativamente aislado de las dinámicas comerciales.

La incertidumbre en políticas está dificultando el trabajo de la Reserva Federal. El mercado laboral sigue siendo fuerte — el mayor desafío es finalizar el trabajo.

