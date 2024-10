Kering advierte sobre la lentitud de las ventas de Gucci 🚩¿El sector del lujo en problemas?

El holding de moda franc茅s Kering inform贸 que el beneficio operativo cay贸 casi un 50% interanual en el tercer trimestre, ya que la d茅bil demanda en China afect贸 materialmente a los resultados financieros finales. Adem谩s de Gucci, el grupo posee marcas como Bottega Veneta, Balenciaga e Yves Saint-Laurent. Las ventas org谩nicas en todo el grupo cayeron un 16% interanual a 3.790 millones de euros, frente a las estimaciones de los analistas del 11%. Se espera que el beneficio operativo para todo el a帽o 2024 sea de 2.500 millones de euros, seg煤n el grupo, en comparaci贸n con los 4.750 millones de d贸lares en 2023. Las ventas de la marca Gucci cayeron un 25% interanual, frente a una ca铆da del 21% esperada por el mercado. La marca Gucci representa dos tercios de los beneficios operativos del grupo y casi la mitad de las ventas. El a帽o que viene, la compa帽铆a cambiar谩 de director general, que pasar谩 de ser Jean-Fran莽ois Palus a Stefano Cantino. El propietario de Kering, Pinault, indic贸 que el grupo est谩 atravesando una fase de transici贸n dif铆cil. A ra铆z del anuncio de Kering, podemos esperar un sentimiento m谩s d茅bil en el sector de la moda, en la apertura de los mercados de ma帽ana en Europa, donde se puede registrar volatilidad en las acciones de LVMH, entre otras. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5

