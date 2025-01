La administración Trump mantiene restricciones de producción a Boeing ✈️

Sean Duffy, nombrado por Trump como Secretario de Transporte de los Estados Unidos, ha confirmado que, por ahora, la administración Trump no cambiará las restricciones de producción impuestas a Boeing en relación con su modelo de avión insignia, el Boeing 737 MAX. Tras un fallo en la cerradura de una puerta en enero del año pasado, que obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia, la FAA impuso una serie de restricciones a Boeing debido a preocupaciones sobre el cumplimiento de los requisitos de calidad en su proceso de producción. Como resultado, la compañía ha enfrentado una serie de desafortunados eventos que han impulsado una caída en el precio de sus acciones. Una de las decisiones de la FAA fue limitar el número de aviones Boeing 737 MAX producidos por la empresa a 28 por mes. Con el cambio de administración, la restricción permanece vigente, y la condición para levantarla es la garantía del nuevo secretario de que Boeing mantendrá estándares de calidad, incluso con un aumento en la producción. Por ahora, la empresa deberá seguir enfrentándose a la restricción, que ha impactado significativamente el número de aviones entregados por la compañía en el último año. Excepto en agosto, cada mes de 2024 ha mostrado una caída interanual. En todo el año 2024, el número de aviones 737 MAX entregados cayó a 260 (-33% interanual). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: XTB Research, Boeing

