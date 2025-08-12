La atención gira a la “vieja economía” en temporada de resultados

La temporada de resultados se está desacelerando un poco.

Esta semana, la atención de los inversores se centrará en los informes de las empresas de la “vieja economía”, pero también habrá algunas publicaciones de empresas tecnológicas.

La semana que viene, vale la pena estar atento a:

Rigetti Computing

Cisco Systems

JD.com

Adyen

Applied Materials

Nu Holding

Alibaba Holding

Fuente: XTB