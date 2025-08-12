La atención gira a la “vieja economía” en temporada de resultados

La temporada de resultados se está desacelerando un poco.
Esta semana, la atención de los inversores se centrará en los informes de las empresas de la “vieja economía”, pero también habrá algunas publicaciones de empresas tecnológicas.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
La semana que viene, vale la pena estar atento a:
- Rigetti Computing
- Cisco Systems
- JD.com
- Adyen
- Applied Materials
- Nu Holding
- Alibaba Holding
Fuente: XTB
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "