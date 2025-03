La banca europea recupera protagonismo con Santander a la cabeza

Banco Santander (SAN1.ES) se convirtió esta semana en el primer banco con sede en la Unión Europea en casi una década en alcanzar una capitalización de mercado superior a los €100.000 millones, según reportó Bloomberg. El hito se logró el martes, cuando sus acciones subieron un 1,8% hasta los €6,62, lo que elevó su valor de mercado a €100.300 millones, una cifra que no se veía desde 2015, cuando el propio Santander alcanzó ese nivel por última vez. Catalizadores del repunte bancario europeo Este hito no se produce en el vacío. Desde que el Banco Central Europeo (BCE) puso fin a la era de tipos negativos en 2022, las acciones bancarias europeas han tenido un fuerte impulso, apoyadas por una notable mejora en sus márgenes y rentabilidad. Las expectativas de mayor gasto público en la eurozona, especialmente tras anuncios fiscales liderados por Alemania y la propia UE, han añadido más combustible al rally del sector. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Santander destaca entre sus pares Aunque Santander es el único banco de la UE en superar los €100.000 millones de capitalización actualmente, otras entidades como BNP Paribas e Intesa Sanpaolo se encuentran en niveles cercanos. Fuera del bloque, bancos como UBS (Suiza) y HSBC (Reino Unido) ya superan ese umbral. El desempeño reciente del Santander ha sido particularmente destacado: La acción ha subido cerca de 50% en lo que va de año , superando ampliamente a muchos de sus competidores.

En los últimos tres meses, el título ha subido un 33% , impulsado tanto por factores macro como por decisiones estratégicas internas.

Un modelo de valoración de InvestingPro identificó en abril del año pasado que el banco estaba infravalorado, y desde entonces el precio de la acción ha subido un 49%, validando esa tesis. Sólidos fundamentos financieros El banco presidido por Ana Botín ha reafirmado su compromiso con los inversores, no solo a través de la apreciación bursátil, sino también mediante la política de retornos: El dividendo aumentará el próximo 2 de mayo a €0,0891 por acción , lo que representa una rentabilidad por dividendo del 3,5% .

Con una ratio de pago del 27% , la sostenibilidad del dividendo está bien respaldada por los beneficios actuales y proyectados.

Las ganancias por acción (EPS) han crecido un 18% anual en los últimos cinco años, y se espera que aumenten otro 28,8% en los próximos tres años. Pese a recortes en los dividendos en el pasado (de €0,571 en 2015 a €0,22 recientemente), el crecimiento en beneficios y el bajo ratio de reparto sugieren que hay margen para incrementos futuros. Perspectiva estratégica: foco en América En declaraciones recientes, Ana Botín señaló que la expansión de Santander estará centrada en América, una región donde ya ha anunciado inversiones estratégicas como: $2.000 millones en México , uno de sus mercados clave.

Nueva alianza con Verizon en EE.UU., reforzando su presencia en América del Norte. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "