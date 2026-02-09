La bolsa hoy: el mercado se enfoca en Japón y sus elecciones

Los mercados de la región Asia-Pacífico abrieron con calma, con movimientos modestos en los índices. Las variaciones en los índices chinos se limitaron a alrededor del ±0,25%, el índice australiano subió un 0,80% y el Nikkei japonés subió un 0,15% tras los resultados de las elecciones parlamentarias japonesas.

La victoria de Sanae Takaichi en Japón dispara al mercado nipón

En el mercado de divisas, la sesión también fue relativamente tranquila, con la excepción del yen japonés, cuya volatilidad se vio impulsada por la victoria del Partido Liberal Democrático de Sanae Takaichi.

Los metales preciosos repuntan ligeramente. El oro sube un 1,60%, superando los 5.000 dólares por onza, mientras que la plata sube un 5,50% hasta los 82 dólares por onza.

Los mercados financieros japoneses reaccionaron con fuerza a la aplastante victoria electoral del primer ministro Sanae Takaichi. Las acciones alcanzaron nuevos máximos históricos, los bonos del gobierno se vieron sometidos a presión vendedora y el yen se debilitó considerablemente al principio, antes de estabilizarse más tarde en la sesión.

El Partido Liberal Democrático de Takaichi obtuvo 316 de los 465 escaños en la cámara baja, con proyecciones preliminares que apuntaban a hasta 328 escaños, lo que marca la victoria más decisiva de la posguerra para un partido gobernante.

Los inversores acogieron con satisfacción la perspectiva de expansión fiscal, desgravaciones fiscales y un mayor gasto público, especialmente en defensa, tecnología y otros sectores estratégicos.

Los bonos del gobierno japonés se liquidaron a medida que los inversores comenzaron a descontar una mayor emisión de deuda y un mayor crecimiento económico nominal. El programa de Takaichi se basará en estímulos financiados con deuda y podría reavivar la dinámica reflacionaria, impulsando estructuralmente los rendimientos al alza.

El mercado de criptomonedas se ha recuperado de las pérdidas del jueves, que empujaron al Bitcoin hacia la zona de los 60.000 dólares. Bitcoin ha subido un 0,25%, cotizando alrededor de los 70.400 dólares.